نماینده مجلس می‌گوید افزایش مهارت در روستاها در جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها تاثیرگذار است چون باعث تقویت اقتصاد روستایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - نادرقلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راه‌اندازی خانه‌های مهارت روستایی و تقویت اقتصاد روستا گفت: ما از هر روشی که فرصت مهارت‌آموزی و تأمین نیازهای حرفه‌ای در بخش‌های مختلف را تامین می‌کند، استقبال می‌کنیم به‌ویژه اینکه این اقدامات در مناطق روستایی و عشایری انجام شود.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اظهار کرد: در مناطق روستایی و عشایری ظرفیت تولید کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته وجود دارد لذا ما به افرادی نیاز داریم که بتوانند به‌صورت حرفه‌ای این بخش‌ها را تقویت و زنجیره ارزش تولید را کامل کنند از این جهت، راه‌اندازی خانه‌های مهارت روستایی حائز اهمیت است.

این نماینده مجلس با اشاره به قانون برنامه هفتم بیان کرد: طبق قانون برنامه هفتم، حدود ۳ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری تأمین شود. یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری، توانمندسازی و حرفه‌ای‌سازی افراد فعال در بخش‌های مختلف است؛ کسانی که می‌توانند منشأ خدمت و توسعه باشند.

ابراهیمی اضافه کرد: افزایش مهارت در روستاها در جلوگیری از مهاجرت از روستاها به شهرها تاثیرگذار است چون با توانمندسازی، فرصت ایجاد کسب‌وکار در مناطق روستایی و عشایری و با استفاده از امکانات موجود فراهم شده و اشتغال، درآمد و اقتصاد روستایی تقویت می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با حمایت از طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راه‌اندازی خانه‌های مهارت روستایی گفت: دستگاه‌ها باید با استفاده از امکانات نرم‌افزاری و برنامه‌ریزی دقیق به این موضوع بپردازند.

برچسب ها: اقتصاد روستا ، مهاجرت از روستاها
