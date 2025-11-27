باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «شهروند خاص»، «کوچک جنگلی»، «پسران کونگ فو کار ۲»، «پرتسا و کِی لو»، «کشتی آنجلیکا»، «به قدر کافی»، «فرمانده»، «دزدان ماه»، «پیراهن ورزشی»، «آجرچین»، «تویی که نمی‌شناختمت»، «زندگی را زندگی باید کرد»، «دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا»، «نورم خرس شمالی؛ تعطیلات خانوادگی»، «آموزش بزرگسالان»، «ریو لوبو»، «بلوگا»، «عسل»، «لایه‌های پنهان»، «ناشناخته»، «پی ۲۲»، «بازی مرگ ۱»، «دره ربوده شده»، «صد هزار دلار»، «شک معقول»، «بازی مرگ ۲»، «باشگاه سری»، «آجرچین»، «جوجه تیغی ها»، «گروه فک‌های تکاور»، «قلب خورشید»، «انجمن بشقاب پرنده ها»، «زهر آلود»، «گودزیلا: پادشاه هیولاها» و «جاسوسان نامحسوس»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۶ و ۷ آذر ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی جدید «شهروند خاص» به کارگردانی «یونگ جو پارک»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی را می‌ران، گونگ میونگ، یوم هه ران، پارک بیونگ اون، جانگ یون جو، لی مو سنگ و آن اون جین؛ داستان زنی به نام کیم دیوک‌هی را دنبال می‌کند؛ زنی تنها و زحمت‌کش که خشکشویی کوچکش تنها منبع درآمد اوست. پس از یک آتش‌سوزی ناگهانی، او مجبور می‌شود برای نجات کسب‌وکارش درخواست وام بدهد، اما درست در همین زمان فریب یک تماس تلفنی حرفه‌ای را می‌خورد و تمام پس‌اندازش به‌طور کامل توسط یک باند بزرگ فیشینگ دزدیده می‌شود. دیوک‌هی که از طرف پلیس، بانک و حتی خانواده پاسخی نمی‌گیرد و همه او را تنها می‌گذارند، میان درماندگی و خشم، تصمیم می‌گیرد خودش سراغ این باند برود. او با کمک یکی از اعضای سطح پایین شبکه، کوان جه‌مین، که خود قربانی این باند است، سرنخ‌ها را دنبال می‌کند و راهی چین می‌شود؛ جایی که مرکز عملیات این شبکه قرار دارد. در چین، دیوک‌هی با خطر‌های واقعی روبه‌رو می‌شود: از تعقیب افراد باند گرفته تا فریبکاری‌های داخلی، بی‌اعتمادی و تلاش برای زنده ماندن در کشوری غریب. اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «کوچک جنگلی» به کارگردانی «بهروز افخمی»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم به شرح زندگی میرزا کوچک خان می‌پردازد. داستان با بازگشت میرزا از تبعید آغاز می‌شود و زوایایی از قیام میرزا کوچک خان و مردم گیلان با نگاهی نسبتاً تحلیلی به نمایش در می‌آید.

علیرضا مجلل، مهدی هاشمی، عباس امیری مقدم، فتحعلی اویسی، جهانگیر الماسی، داوود رشیدی، حسین محجوب، عباس امیری مقدم و هوشنگ توکلی در فیلم سینمایی «کوچک جنگلی» هنرنمایی کرده‌اند.

**************************************************

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «پسران کونگ فو کار ۲» به کارگردانی «شِنگ تائو و وی وانگ»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۰۸:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی لین کیونان، ژانگ شونیو و بی یان لئونگ کار؛ درباره پسربچه‌ای به نام لیوشان است که در خارج از کشور زندگی می‌کند. او به دلیلِ شلوغ کاری و شیطنت‌های زیاد از اکثر مدرسه‌های محله سکونت شان اخراج می‌شود. پدر و مادر لیوشان تصمیم می‌گیرند تا او را به چین برگردانند تا هم در آنجا با دایی خود یوان لی زندگی کند و هم در مدرسه‌ای که دایی اش در آنجا کار می‌کند درس بخواند. در فرودگاه با سارقانی مواجه می‌شود که یک چمدان فلزی را از خواهر و برادری که با تبهکاران همکاری می‌کنند می‌دزدند و لیوشان با تلاش زیاد چمدان را از سارقان پس می‌گیرد، اما می‌بیند که در آن فقط یک خرگوش است! خرگوش را با خود به منزل دایی یوان لی می‌برد. از فردای آن روز با دایی خود به مدرسه می‌رود و متوجه می‌شود که دایی اش از خانم معلم سان وان خوشش می‌آید. دایی یوان لی به لیوشان می‌گوید که از خانم معلم سان وان خواستگاری کرده، اما آقای مدیر مدرسه و خواهرزاده اش آقای سو که استاد ورزشِ بچه هاست قانونی را در مدرسه‌ی غیرانتفاعی خود وضع کرده‌اند که زن و شوهر همزمان نمی‌توانند در مدرسه مشغول به کار باشند و، چون دایی یوان لی و سان وان به مبلغِ دریافتی از مدرسه برای تامین مخارج زندگی نیاز دارند نمی‌توانند با هم ازدواج کنند. تبهکاران برای گرفتنِ خرگوش مدام مزاحمِ لیوشان می‌شوند و همانجا لیوشان و دایی می‌فهمند که خرگوشِ مورد نظر به دلیلِ داشتن یک علامت قرمز رنگ بر پیشانی با بقیه فرق می‌کند و ...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «پرتسا و کِی لو» به کارگردانی «تاوی وارتا»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی پائولی کِسالا، لئون روکالا و کلارا ماتیلا؛ درباره پرتسا و کیلو دو پسر بچه‌ای است که علاقه زیادی به ماجراجویی دارند. روزی با پیدا کردن تکه‌ای نقشه در یک بطری که در دریا سرگردان بوده، به دنبال حل معمای این نقشه می‌افتند. آنها با دادن یک آگهی در روزنامه محلی، کتابی را دریافت می‌کنند که مابقی قسمت‌های نقشه در آن است. کسی که در این زمینه به آنها کمک می‌کند دختری به نام پیرکو است که در روزنامه کار می‌کند. در ادامه آنها تصمیم می‌گیرند با کشتی کوچکی که دارند به یک سفر دریایی رفته و گنجی که در نقشه از آن سخن به میان آمده است را بیابند. اما با توجه به این که سفر با کشتی بسیار زمانبر است، به پیشنهاد پیرکو تصمیم می‌گیرند با هواپیمایی که یکی از همشهری‌ها به پرتسا و کی لو هدیه داده سفرشان را آغاز کنند. آنها علیرغم اینکه اطلاع خاصی از هواپیما ندارند، به شکلی فانتزی و کمیک آن را به پرواز در می‌آورند، اما در حین پرواز مشخص می‌شود افراد دیگری نیز در هواپیما حضور دارند، یک زندانی فراری که زن جوانی است به نام آنابلا، کارآگاه جوانی به نام جره و دو دختر بچه دوقلو به نام‌های واپو و کرتو و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «کشتی آنجلیکا» به کارگردانی «محمد بزرگ نیا»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: سال‌ها پیش، یک کشتی به نام آنجلیکا حاوی مقدار زیادی طلا در خلیج فارس غرق شده است. احمد بیک مردی از اهالی شیراز است که پس از سال‌ها زندگی و کار در هندوستان، نقشه‌ای از محل غرق شدن کشتی در خلیج فارس به دست آورده و برای یافتن آن به ایران باز می‌گردد. از آنجا که آماده کردن یک کشتی و رفتن به دنبال یافتن گنج، هزینه زیادی دارد، احمد بیک نزد حاکم شیراز رفته از او در ازای تقسیم گنج، کمک می‌خواهد. حاکم نیز که فرد بدجنسی است، قبول کرده و پسر خود را به همراه احمد بیک راهی می‌سازد. پس از طی مسافتی زیاد و با گذشت چند روز، احمد بیک و گروه همراه به محل احتمالی غرق شدن کشتی می‌رسند، اما ...

در فیلم سینمایی «کشتی آنجلیکا»؛ داریوش ارجمند، زنده یاد عزت اله انتظامی، زنده یاد مهدی فتحی، مجید مظفری، زنده یاد آتیلا پسیانی، زنده یاد پرویز پورحسینی، جمشید جهانزاده و کتایون ریاحی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

**************************************************

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «به قدر کافی» به کارگردانی «فرانچسکو فالاساکی»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لوییجی فدل، بندتا پورکارولی، وینیچو مارکیونی و والریا سولارینو خواهیم دید: آرتورو سرآشپز با مهارتی است که به خاطر بیکار شدن و اخراج از رستوران، بداخلاق می‌شود و با اطرافیانش رفتار خوبی ندارد. به خاطر دعوا و کتک کاری مدتی به زندان می‌رود و پس از آزادی از زندان به کار اجباری به موسسه‌ای به عنوان مربی آشپزی فرستاده می‌شود. مسئول موسسه زنی به نام آنا است که مسئول و سرپرست نگهداری از کودکان اوتیسمی است. در موسسه پسر جوانی به نام گویدو از استعداد بالایی در آشپزی برخوردار است. در روز‌های ابتدایی آرتورو نمی‌تواند با افراد موسسه ارتباط دوستانه خوبی برقرار کند، اما پس از چند روز سرانجام با یکدیگر رفیق می‌شوند. تا این که گویدو در مسابقه آشپزی به عنوان یکی از شرکت کنندگان در آشپزی انتخاب می‌شود و آرتورو را به عنوان مربی معرفی می‌کند. آرتورو مجبور می‌شود در این سفر با او همراه شود. آرتورو به عنوان یک مربی تاثیر خوبی می‌تواند بر گوید و بگذارد و ...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «فرمانده» به کارگردانی «جسی وی جانسون»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آرون اکهارت، اولگا کوریلنکو، الکس پتیفر، دنیل برنهارت، لتیسیا ایدو، کریس پتروفسکی، نیک موران، کریس جانسون و جیمز فاکنر خواهیم دید: تیتیا همسر بن یکی از کارمندان سی آی‌ای است. تیتیا مدارکی از فساد مالی مدیران بالا رتبه سی آی‌ای دارد که این موضوع باعث از دست دادن جانش می‌شود. بن، به مرگ تیتیا مشکوک می‌شود. همه مرگ همسرش را به سازمان جاسوسی روسیه نسبت می‌دهند. بن برای فهمیدن حقیقت به بوداپست رفته و با اوجنی رئیس سازمان جاسوسی روسیه ملاقات می‌کند در آنجا متوجه می‌شود آنها در مرگ تیتیابی گناه هستند. بن با اعتماد به جان همکار قدیمی اش متوجه می‌شود که جان خائن است و با حبس کردن بن و شکنجه او ازش درخواست مدارکی که در دست تیتیا بود را می‌کند. در این میان بن توسط کریستینا همکار و دوست تیتیا نجات پیدا می‌کند، اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «دزدان ماه» به کارگردانی «کیم وای یون»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ایدن لویی، انسن لو، لوئیس ژیانگ، مایکل نینگ، کیونگ تو، امیل چن شوک وا، دیون چیانگ و چونگ ییک وو خواهیم دید: وینسنت مهارت زیادی در تعمیر انواع ساعت دارد و در کار خودش حرفه‌ای است او با خریدن ساعت‌های فیک و عوض کردن قطعات ساعت، ساعت را به قیمت ساعت اصل می‌فروشد. او توسط فردی به نام عمو که کار مافیای ساعت در هنگ کنگ را دارد اجیر می‌شود تا به همراه سه نفر دیگر به نام یوه و رئیس و ماریو به ژاپن بروند و در مزایده ساعت‌های پیکاسو شرکت کنند و سه عدد ساعت پیکاسو را بدزدند. یوه در باز کردن گاوصندوق مهارت دارد و به خاطر نیاز به پول برای عمل چشم مادرش با آنها همسفر می‌شود. آنها به ژاپن می‌روند و سپس بعد از سرقت ساعت‌های پیکاسو یک ساعت دیگر به نام ساعت ماه که وینسنت سال‌ها به دنبالش بود را می‌دزدند. وینسنت با پخش پیامی که ساعت‌ها را عمو از هنگ کنگ دزدیده است گروه را راضی می‌کند که ساعت‌ها را به عمو ندهند و با نقشه‌ای ساعت‌های فیک به او بدهند و در کارشان موفق می‌شوند. آنها ساعت‌های اصل را که به قطعات کوچک تبدیل کرده‌اند از ژاپن به هنگ کنگ پست می‌کنند که ...

**************************************************

فیلم سینمایی «پیراهن ورزشی» به کارگردانی «گاتام تینانوری»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم با بازی نانی، شاردا سرینت و هریش کالیان خواهید دید: آرجون بازیکن تیم محلی در رشته کریکت است. او بازی بسیار خوبی دارد و مردم شهرش او را می‌شناسند. تا این که در سن ۲۶ سالگی به علت نامعلومی از بازی کریکت کناره گیری می‌کند و بیکار می‌شود؛ و این در حالی است که آرجون به تازگی ازدواج کرده و یک نوزاد هم دارد. همسر آرجون مجبور می‌شود کار پیدا کند تا بتواند مخارج زندگی را تامین کند. آرجون هر روز بیکار در منزل می‌نشیند و زندگی آنها در فقر است. تا اینکه تولد ده سالگی پسرش نانی می‌رسد یعنی زمانی که آرجون ۳۶ شده است. نانی از پدرش می‌خواهد لباس ورزشی تیم ملی کریکت هند را برای او بخرد، اما آرجون هیچ پولی ندارد. آرجون از اینکه در مقابل فرزندش شرمنده شده است ناراحت است و با اصرار مربی سابقش تصمیم می‌گیرد دوباره به بازی برگردد. او تلاش فراوانی می‌کند تا ...

**************************************************

فیلم سینمایی «آجرچین» به کارگردانی «رنی هارلین»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آرون اکهارت، کلیفتون کالینز جونیور و نینا دوبرو خواهید دید: چند روزنامه نگار اروپایی کشته شده‌اند و سرنخ‌ها نشان می‌دهد دو گروه از سیا به دلیل تسویه حساب شخصی به این کار دست زده‌اند. مامور سابق سیا در حال کشتن خبرنگار‌ها است تا به نوعی موجب درگیری اروپا و آمریکا شود. این مامور در یکی از ماموریت هایش باید یکی از سیاستمدار‌های یونانی را بدون هیچ ردی ترور کند تا شرایط برای یک کودتای آمریکایی آماده شود. ولی این مامور ترجیح می‌دهد وارد چنین کاری نکند لذا سعی می‌کند پنهان شود، اما سیا دست از سر او برنمی دارد و خانواده او توسط سیا کشته می‌شوند. حالا بعد از سال‌ها او از سر عصبانیت و جنون روزنامه نگار‌های اروپایی را می‌کشد تا ...

**************************************************

**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «تویی که نمی‌شناختمت» به کارگردانی «ابراهیم سلطانی فر»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

این فیلم شامل سه اپیزود است. اپیزود «دو کبوتر»، «آبی» و «تویی که نمی‌شناختمت»؛ رزمنده‌ای مجروح که فقط یک گلوله در سلاح خود دارد عازم پشت جبهه است. او چهار سرباز عراقی را به اسارت می‌گیرد و آن‌ها را وادار می‌سازد که به پشت جبهه بروند. چهار سرباز هراس زده وقتی به پشت جبهه می‌رسند در می‌یابند که رزمندة مجروح در نیمه راه از حال رفته و ...

محمد علیدوست، ماندانا باباخانی، مهسا کرامتی، حسن و حسین سالم، اصغر عابدی، علی جلیلی باله، نادر طالب زاده، حسن قرچه داغی، نسرین مقدم در این فیلم بازی کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «زندگی را زندگی باید کرد» به کارگردانی «ریوچی هیروکی»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی یونا چینن، تامایو هارادا و هیکاری میتسوشیما آمده است: یک پزشک جراح که در حال حاضر قادر به جراحی نیست به عنوان یک پزشک معمولی از بیماری به نام ناروسه مراقبت می‌کند. بیماری که چند صباحی بیشتر زنده نخواهد بود و از درد شدید رنج می‌برد و دوست دارد زودتر عمرش تمام شود. اما این پزشک او را از بیمارستان مرخص می‌کند و سفری را با وی آغاز می‌کند با این هدف که ناروسه با لذت‌های زندگی آشنا شود. ناروسه در نهایت این دوره از زندگی خود را دوره‌ای جادویی می‌داند و ...

**************************************************

**** شبکه تهران سیما

فیلم سینمایی «دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا» به کارگردانی «کریستیان تیده»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی لیاندر بورات، امیلیا فلینت، آنا بتچر و کسپر فیشر؛ مادر تارون زینگ یک دانشمند است که برای تمیز کردن آب از آلودگی‌ها و زباله‌ها که باعث مرگ جانوران آبی می‌شوند تلاش می‌کند. برادر زاده او آلیس هم برای تعطیلات نزد ان‌ها آمده است. زینگ ربوده می‌شود و بچه‌ها به مردی به نام فلکمان که کارش دفع زباله‌های شهر است مشکوک می‌شوند. چون زینگ از کار فلکمان که زباله‌ها را در دریا می‌ریخت انتقاد کرده و از او شکایت کرده بود. بچه‌ها به دنبال فلکمان و پیدا کردن مدرکی هستند که زینگ را پیدا کنند که ...

**************************************************

فیلم سینمایی «نورم خرس شمالی؛ تعطیلات خانوادگی» به کارگردانی «آنتونی بل»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان با بازی جنیفر کامرون، پل دابسون و برایان دراموند آمده است: نورم باید بتواند برای جشن سال نو به قله برج یخی صعود نماید و گرنه طوفان یخی بر پا می‌شود و سرزمین شمالی در یخ و سرما می‌ماند ولی او تاجش را گم کرده و بدون تاجش هم نمی‌تواند این کار را انجام دهد. وی می‌خواهد این قضیه را همسر و فرزندانش که مدام از وی به خاطر کار زیاد و وقت کافی برای خانواده نگذاشتن شکایت می‌کند پنهان نماید و وانمود می‌کند که می‌خواهد به یک سفر بروند. در آنجا نورم بالاخره رد بچه‌هایی که تاجش را برای این که پدرشان را خوشحال نمایند می‌گیرد و ...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «آموزش بزرگسالان» به کارگردانی «میگل آنجل ویواس»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ناتالیا دی مولینا، بلا آگوسا و فرناندو والدیویلسو خواهیم دید: پرانی معلم بزرگسالان است. او در زندگی شخصی اش مشکلات مالی زیادی دارد و همسرش هم به بیماری افسردگی دچار است. او به ترفیعی که قرار است به زودی بگیرد و معاون مدرسه شود دلخوش است، ولی یک اتفاق باعث خراب شدن اوضاع می‌شود. موقعی که پرانی می‌خواهد برای خانه خرید کند مردی را می‌بیند که رعایت حق تقدم را نمی‌کند و می‌خواهد حق بقیه را تضیع نماید. پرانی مانع می‌شود و عده‌ای فیلم عصبانیت پرانی را که صحبت‌های آخر او شبیه فحش شده است را در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنند. هر چه پرانی سعی می‌کند که اوضاع را درست کند اوضاع بدتر می‌شود و ...

**************************************************

**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «ریو لوبو» به کارگردانی «هاوارد هاکس»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جان وین، خورخه ریورو، جنیفر اونیل، جک ایلام و کریستوفر میچوم خواهیم دید: در انتهای جنگ‌های داخلی آمریکا، گروهی از سربازان جنوبی به سرکردگی سروان پی‌یر کوردونا و هم‌راهش، توسکارورا، محموله‌ای از طلا را از قطار شمالی‌ها می‌دزدند و سرهنگ کورد مک‌نالی را نیز گروگان می‌گیرند. اما او با زرنگی، آن دو را گول می‌زند و طلا‌ها را پس می‌گیرد. پس از جنگ و در ملاقاتی دوباره، مک‌نالی از کوردونا نام خائنانی از میان شمالی‌ها را که جای محموله طلا را لو داده بودند می‌خواهد، اما ...

**************************************************

فیلم تلویزیونی «بلوگا» به کارگردانی «مهدی جعفری»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان آمده است: جاوید یک صیاد است که با پسر نوجوانش دامون مشغول صیادی است، اما در فصل تخم ریزی ماهی‌ها آنها نمی‌توانند ماهی بگیرند و از نظر مالی ضعیف می‌شوند. آنها حتی می‌خواهند که یک زمین کشاورزی خود را بفروشند ولی مشتری ندارند. جاوید را وقتی یکی از دوستانش در دریا غرق می‌شود به دلیل صید‌های غیرقانونی زندانی می‌کنند و دامون یک فیل ماهی بزرگ که به بلوگا معروف است می‌گیرد ولی ...

پژمان بازغی، مجید پتکی، نسرین بابایی و میلاد حسین پور بازیگران این فیلم هستند.

**************************************************

فیلم سینمایی «عسل» به کارگردانی «سمی کاپلا اوگلو»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی بورا آلتاس، اردال بسیک چوگلو و تولین اوزن داستان پسر کوچکی به نام یوسف است که در روستای دور افتاده‌ای در ترکیه به همراه پدر و مادرش زندگی می‌کند. شغل پدر یوسف گذاشتن کندو و برداشت عسل است. یوسف در مدرسه به لحاظ درسی بسیار عقب‌تر از هم کلاسی‌های خود است و آرزو دارد جایزه‌ای را که همه هم کلاسی هایش برده‌اند او نیز ببرد، اما موفق نمی‌شود. برداشت عسل در محدوده روستایی که یعقوب (پدر یوسف) کار می‌کند، کم بوده و او ناچار است برای گذاشتن کندو‌های جدید به منطقه‌ای دیگر برود، اما قول می‌دهد که سه روزه برگردد. بیشتر از سه روز از رفتن یعقوب می‌گذرد، اما او بر نمی‌گردد و زهرا (مادر یوسف) به همراه یوسف به دنبال یعقوب می‌رود، اما ...

**************************************************

فیلم سینمایی «لایه‌های پنهان» به کارگردانی «رابرت زمکیس»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی هریسون فورد و میشل فایفر آمده است: کلارا زن میانسالی است که پس از ترک کردن خانه توسط دخترش برای تحصیل در دانشگاه اوقات بیکاری خود را در خانه و به کنجکاوی در مورد همسایگاه می‌پردازد، اما کم کم متوجه وقوع اتفاقات غیر عادی در منزلش و حضور یک روح می‌شود. او ابتدا خیال می‌کند مرد همسایه همسرش را کشته و این روح اوست، اما به تدریج می‌فهمد همسرش سال‌ها پیش یکی از دانشجویان دختر خود را کشته و جسدش را در دریاچه انداخته است. با فهمیدن این موضوع نورمن همسر کلارا سعی می‌کند او را به قتل برساند که ...

**************************************************

فیلم سینمایی «ناشناخته» به کارگردانی «جیمز کولت سرا»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لیم نیسون، دایان کراگر و جنواری جونز خواهیم دید: مردی که خود را دکتر و محقق می‌داند به همراه همسرش برای یک سخنرانی بزرگ به کشور اروپایی سفر می‌کند. اما پیش از آنکه به هتل برسد تمامی مدارک و اسنادش را در فرودگاه گم می‌کند او برای یافتن مدارکش به سمت فرودگاه برمی گردد. اما در راه دچار حادثه‌ای می‌شود که برای مدتی به اغما می‌رود. پس از آن که به هوش می‌آید هویت خود را نمی‌داند و پس از آنکه به یاد می‌آورد کیست و به چه منظوری پا به این سفر گذاشته با شخصیت دومی روبه رو می‌شود که در کنار زنش هویت وی را ربوده است. او در پی کشف هویت واقعی خویش و این که مرد دوم کیست سعی می‌کند هر کاری انجام دهد و ...

**************************************************

فیلم تلویزیونی «پی ۲۲» به کارگردانی «حسین قاسمی جامی»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره حادثه ناوچه جوشن در سال ۶۷ در ایران است. حادثه ناوچه جوشن در رابطه با درگیری نظامیان ایرانی و نظامیان آمریکایی در دریا است. بعد از این اتفاق سال‌ها بعد پسر شهید محمدی یکی از ناخدایانی که در این جنگ شهید شدند با دختر سرگرد هادی فرمانده بازنشسته تکاوران نیروی دریایی قرار ازدواج می‌گذارند در شب مراسم ازدواج، داماد با حقایقی رو‌به‌رو می‌شود و به مکانی می‌رود که پدرش ناخدا محمدی در آنجا شهید شده است و ...

امین حیایی، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، الهه حصاری و هادی ساعی در فیلم تلویزیونی «پی ۲۲» هنرنمایی کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «بازی مرگ ۱» به کارگردانی «رابرت کلوز»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بیلی مک‌گیل، بروس لی و چاک نوریس خواهیم دید: بیلی لو ستاره‌ی فیلم‌های رزمی به شدت توسط سندیکای تبهکاران زیر فشار است تا به آنان بپیوندد. دکتر لند شخص اول تبهکاران به استاینر تاکید می‌کند که به هر نحو ممکن بیلی را راضی کند در غیر این صورت او را از بین ببرد. مقاومت بیلی منجر به توطئه قتلش در حین فیلمبرداری یکی از صحنه‌های فیلمش می‌شود و...

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «دره ربوده شده» به کارگردانی «جسی ادواردز»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی بریزا کوواروبیاس، آلی ساتن هتکوات و میکا فیتزجرالد؛ درباره لوپه، یک دختر جوان و بومی آمریکایی است که برای عمل مادرش نیاز به پول دارد و وقتی می‌فهمد پدرش زنده است؛ به سراغ او می‌رود، اما پدرش، یک آمریکایی سفیدپوست است که سال‌ها پیش زمین‌هایِ مادر لوپه را تصاحب کرده است و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «صد هزار دلار» به کارگردانی «آنری ورنوی»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

خلاصه داستان فیلم با بازی ژان پل بلموندو، لینو ونتورا، رجینالد کرنان، برنارد بلیر؛ درباره دو مردی است که تصمیم می‌گیرند کامیونی را که دارای محموله با ارزشی به قیمت صد هزار دلار می‌باشد، در کویر سوزان و طاقت فرسایی به سرقت ببرند. اما خبر از موضوع مهمی ندارند که در آخرین زمان قبل از حرکت کامیون پیش می‌آید و ...

**************************************************

فیلم سینمایی «پی ۲۲» به کارگردانی «حسین قاسمی جامی»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

**************************************************

فیلم سینمایی «بازی مرگ ۱» به کارگردانی «رابرت کلوز»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

**************************************************

فیلم سینمایی «دره ربوده شده» به کارگردانی «جسی ادواردز»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

**************************************************

فیلم سینمایی «شک معقول» به کارگردانی «پیتر هاویت»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی دامینیک کوپر، سامویل جکسون و گلوریا ریبن آمده است: میچ بروکدن وکیلی که در کارش موفق است ناخواسته درگیر ماجرای یک سانحه تصادف با ماشین خود می‌شود و به علت ترس فراوان از محل حادثه می‌گریزد. اما با وقوع اتفاقات گوناگون و دستگیری شخص به‌نام دیویس ماجرا طور دیگری پیش می‌رود و میچ متوجه می‌شود که ویویس قاتل یک سری قتل‌های زنجیره‌ای است.

**************************************************

فیلم سینمایی «بازی مرگ ۲» به کارگردانی «سی یوئن نگ»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بروس لی، کیم تای چونگ، هوانگ جانگ لی، روی چیائو و تو وی وو خواهیم دید: بروس لی یک استاد هنر‌های رزمی مشهور است که در فیلم‌های زیادی ایفای نقش می‌کند. بعد از یک سوء قصد ناموفق برای کشتن او، همه فکر می‌کنند او به قتل رسیده است، در حالی که او مخفی شده و با هویتی جدید سعی دارد از کسانی که قصد جانش را داشتند انتقام بگیرد و ...

**************************************************

**** شبکه افق

فیلم سینمایی «باشگاه سری» به کارگردانی «جمال شورجه»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: فرمانده کشتی تجاری ایران رشادت پس از بارگیری در بندر فیلیپین متوجه می‌شود عوامل دشمن یک محموله مواد شیمیایی را وارد کشتی کرده‌اند. آن‌ها قصد دارند طی نقشه‌ای حساب شده خبرنگاران و دست اندرکاران محیط زیست را در سنگاپور بر روی عرشه کشتی حاضر کنند تا با تبلیغاتی دروغین خبر تولید و نگهداری سلاح‌های شیمیایی کشتار جمعی توسط ایران را به جهان مخابره کنند. فرمانده و افرادش تصمیم می‌گیرند که با نقشه دیگری با این توطئه مقابله کنند ...

جمشید هاشم پور، جهانبخش سلطانی، فرهاد اصلانی، محمود پاک نیت، حبیب دهقان نسب و علیرضا جلالی در فیلم سینمایی «باشگاه سری» ایفای نقش کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «آجرچین» به کارگردانی «رنی هارلین»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آرون اکهارت، کلیفتون کالینز جونیور و نینا دوبرو خواهید دید: چند روزنامه نگار اروپایی کشته شده‌اند و سرنخ‌ها نشان می‌دهد دو گروه از سیا به دلیل تسویه حساب شخصی به این کار دست زده‌اند. مامور سابق سیا در حال کشتن خبرنگار‌ها است تا به نوعی موجب درگیری اروپا و آمریکا شود. این مامور در یکی از ماموریت هایش باید یکی از سیاستمدار‌های یونانی را بدون هیچ ردی ترور کند تا شرایط برای یک کودتای آمریکایی آماده شود. ولی این مامور ترجیح می‌دهد وارد چنین کاری نکند لذا سعی می‌کند پنهان شود، اما سیا دست از سر او برنمی دارد و خانواده او توسط سیا کشته می‌شوند. حالا بعد از سال‌ها او از سر عصبانیت و جنون روزنامه نگار‌های اروپایی را می‌کشد تا ...

**************************************************

**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «جوجه تیغی ها» به کارگردانی «جیانمینگ هانگ»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این انیمیشن داستان یک جوجه تیغی زرنگ به نام بابی است که به جوجه تیغی‌های دیگر برای جمع‌آوری میوه‌ها کمک می‌کند. او نه تنها زرنگ بلکه قدرتمند نیز هست و بقیه جوجه تیغی‌ها نیز بابت این تیزهوشی بابی به او حسادت می‌کنند. جوجه تیغی‌ها در کوهستانشان یک راسو دارند که دشمن آنهاست و همیشه میوه‌های جوجه‌تیغی‌ها را می‌دزدد. یکی از روز‌ها که راسو به کوهستان حمله می‌کند بابی با راسو درگیر می‌شود و به قطار برخورد می‌کند و بی‌هوش می‌شود و یک پرنده به نام هیوبرت بازی را پیدا می‌کند، اما بابی در این تصادف حافظه‌اش را از دست می‌دهد و نمی‌داند که کیست و ...

**************************************************

انیمیشن سینمایی جدید «گروه فک‌های تکاور» به کارگردانی «گرگ کامرون و کین کروداس»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: کلگرت به همراه دوستانش، یک گروه ویژه به نام گل پسر را دارند، اما به‌خاطر اشتباهی از جانب خودش گروه منحل می‌شود و هر یک از اعضا به سراغ کار دیگری می‌روند. از طرف دیگر کوئین و بنجی دو دوستی هستند که به دنبال غذا، راه حل‌های جسورانه و گاه احمقانه را دنبال می‌کنند و در یکی از این عملیات پیدا کردن غذا، بنجی خوراک کوسه می‌شود. بعد از این واقعه، فک‌ها که از حمله کوسه می‌ترسند به خوردن نوعی صدف بدمزه رو می‌آورند و دیگر ماهی شکار نمی‌کنند، اما کوئین که از خوردن صدف‌ها خسته شده و به‌خاطر مرگ بنجی خودش را مقصر می‌داند به دنبال غذا در اقیانوس می‌رود. او در حین گشت در دریا با کلگرت و کشتی غرق شده‌ای که محل زندگی اوست آشنا می‌شود و متوجه می‌شود که او رئیس یک گروه گشت ویژه بوده و از او می‌خواهد تا دوباره یک گشت ویژه برای مقابله با کوسه‌ها و محافظت از جان سایر فک‌ها تشکیل دهند. کلگرت ابتدا نمی‌پذیرد ولی کوئین با اصرار او را مجاب می‌کند. کوئین از جرالدو و یکی دیگر از فک‌ها درخواست می‌کند تا به گروه بپیوندند. آنها می‌پذیرند و با کمک کلگرت و تمرین‌های او گروه ویژه شکل می‌گیرد. هدف این گروه مقابله با کوسه‌هاست، اما ...

**************************************************

**** شبکه امید

انیمیشن سینمایی «قلب خورشید» به کارگردانی «احمد علمدار»، پنج‌شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: پهلوان پیرمراد سیستان که پهلوان اول شهر بوده و دوال پهلوانی سی سال نزد او بوده قصد می‌کند که یک جانشین از بین جوانان شهر برگزیند در مسابقه‌ای که برپا می‌شود ۷ نفر انتخاب می‌گردند. پیرمراد می‌گوید که هر کس یاقوت درشتی که وسط دوال پهلوانی را به سیستان برگرداند پهلوان اول است و می‌گوید که یاقوت دست یکی از دوستانش مهریار است. ۷ جوان حرکت می‌کنند و بعد از طی طریق بسیار و درگیری‌های فراوانی که در مسیر حرکتشان است هر بار یکی از آنها به راه سرنوشت خویش می‌رود در نهایت اصلان و بهرام به قلعه‌ای که یاقوت آنجاست می‌رسند. بهرام ابتدا یاقوت را می‌بیند و اصلان را صدا می‌زند ولی اصلان می‌خواهد بهرام را با چاقو بزند و یاقوت را می‌برد که در چاه افتاده و غریبه‌ای قصد دارد که یاقوت را بدزدد که ...

**************************************************

فیلم سینمایی «انجمن بشقاب پرنده ها» به کارگردانی «ویکتور دانل»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی کریستوفر نوردنروت، اوا ملاندر و هاکان اهن؛ داستان دختر نوجوانی به نام دنیز اسپونیک است که به دنبال پدرش می‌گردد. پدرش رئیس انجمن یوفوی سوئد بوده که دنبال پیدا کردن آدم فضایی‌ها و بشقاب پرنده‌ها بوده است. پدرش می‌خواست اثبات کند تغییرات ناگهانی آب و هوا به دلیل حضور یوفو‌ها و وجود کرم چاله‌هایی است که تشکیل می‌شود. دختر نوجوان بعد از شنیدن خبر سقوط ماشین قرمز رنگ پدرش پس از سال‌ها بر روی یک گاراژ قدیمی، اعضای انجمن را راضی می‌کند که بعد از ۱۰ سال به دنبال پدرش و اثبات بشقاب پرنده بگردند که ...

**************************************************

**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی جدید «زهر آلود» به کارگردانی «دزیره نوسبوش»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

این فیلم با بازی تیم راث و‌ترین دیرهولم؛ داستان زوجی است که پس از مرگ فرزندشان، در گورستانی با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند. گفت‌وگویی پرتنش و احساسی بین آنها شکل می‌گیرد که پرده از سال‌ها درد، خشم و عشق ناتمام برمی‌دارد و ...

**************************************************

**** شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «گودزیلا: پادشاه هیولاها» به کارگردانی «مایکل داگرتی»، پنج شنبه ۶ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی کن واتانابه، کایل چندلر، میلی بابی براون و ورا فارمیگا؛ درباره تلاش‌های قهرمانانه سازمان نهان‌جاندارشناسی مونارک است که اعضایش با تنش و درگیری میان هیولا‌های غول‌پیکر مواجه می‌شوند، از جمله گودزیلای قدرتمند که با ماترا، رودان، و حریف نهایی‌اش، گیدورا شاه سه سر رو‌به‌رو می‌شود. هنگامی که این ابرموجودات باستانی که گمان می‌شد افسانه هستند، دوباره ظاهر می‌شوند ...

**************************************************

انیمیشن سینمایی «جاسوسان نامحسوس» به کارگردانی «نیک برونو و تروی کوین»، جمعه ۷ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: سازمان اطلاعاتی آمریکا برای یک مأموریت مهم، بهترین و ماهرترین جاسوس خودش، استرلینگ را به عملیات می‌فرستد. در حالی‌که همه منتظر یک موفقیت بزرگ دیگر از لانس استرلینگ هستند، چند مأمور اطلاعاتی خبر می‌دهند که او یک خیانت‌کار است. قضیه از این قرار است که تبهکاری به‌نام دست‌رباتی، چهرۀ استرلینگ را اسکن کرده و با چهرۀ او دست به تبهکاری می‌زند. استرلینگ برای تبرئۀ خودش فرار می‌کند و از مخترعی کمک می‌خواهد که چند لحظه قبل از متهم‌شدن او را اخراج کرده بود. این مخترع خوش‌قلب به‌نام ولتر سعی دارد با اختراع سلاح‌های بی‌خطر به نجات بشر کمک کند. این هدفی است که با الهام از مادرش (یک پلیس وظیفه‌شناس که در مأموریتی کشته شده است) دنبال می‌کند. ولتر به‌خاطر قرار‌دادن یکی از اختراعات بی‌خطرش به‌جای اسلحۀ استرلینگ در مأموریت، اخراج شده بود. او حالا در خانۀ خودش، در حال کار‌کردن روی یک مایع است که انسان را به پرنده تبدیل می‌کند. زمانی‌که استرلینگ از دست سازمان فرار کرده و به خانه ولتر می‌آید تا کمک بگیرد، این اختراع جدید را به‌جای آب سرمی‌کشد و ...