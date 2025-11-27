رئیس کل دادگستری هرمزگان از وصول حدود ۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق شرکت گاز با پیگیری استاندار و ورود دستگاه قضایی این استان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رفیعی، مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان به همراه جمعی از مدیران این شرکت با حضور در محل دفتر رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن دیدار و گفتگو با مجتبی قهرمانی از پیگیری دستگاه قضایی برای وصول مطالبات معوق شرکت گاز تشکر کردند. 

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این دیدار بر حمایت دستگاه قضایی از فعالیت‌های قانونی و حاکمیتی شرکت‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و تعامل سازنده با شرکت گاز را در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم عنوان نمود.

وی با بیان اینکه طی ماه های اخیر اقدامات بزرگی به منظور احقاق حقوق بیت المال و تسریع در روند خدمت‌رسانی به مردم در صنایع بزرگ به ویژه شرکت گاز استان هرمزگان انجام شده است، اظهار داشت: در همین راستا با توجه به اینکه تسویه بدهی معوق تعدادی از مشترکین عمده شرکت گاز استان هرمزگان شامل برخی از صنایع بزرگ مستقر در استان با موانعی روبرو شده بود با پیگیری استاندار هرمزگان و ورود دستگاه قضایی به این موضوع، حدود ۸ هزار میلیارد تومان از این مطالبات معوق تسویه و به حساب خزانه واریز شد. 

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در این خصوص ضمن برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان صنایع بدهکار و شرکت گاز، نسبت به اتخاذ تمهیدات و تدابیر قانونی لازم با توافق طرفین اقدام نموده است. 

قهرمانی در ادامه با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم کمک به دولت با هدف تسریع در روند خدمت‌رسانی به مردم گفت: در نتیجه اقدام دستگاه قضایی با همکاری استانداری هرمزگان، هم اکنون مطالبات شرکت گاز استان به روز شده و این شرکت تقریباً مطالبه معوقی ندارد. 

رضا رفیعی، مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان نیز در این دیدار ضمن تجلیل از رویکرد حمایتی مجموعه دستگاه قضایی به ویژه رئیس کل دادگستری هرمزگان، دادستان مرکز استان  در این خصوص، از نقش مؤثر و راهبردی دستگاه قضایی به منظور احقاق حقوق بیت‌المال با تسهیل روند وصول مطالبات معوق شرکت گاز استان قدردانی کرد. 

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تعامل دو سویه میان دستگاه قضایی و دستگاه های خدمات‌رسان، اظهار داشت: همراهی و همکاری دادگستری هرمزگان موجب تسریع در پیشبرد برنامه‌های شرکت گاز استان و صیانت از سرمایه‌های عمومی شده است.

این نشست با تأکید طرفین بر تقویت همکاری‌های دوجانبه و استمرار اقدامات مشترک به پایان رسید.

منبع : دادگستری هرمزگان 

برچسب ها: وصول مطالبات معوق ، شرکت گاز هرمزگان
خبرهای مرتبط
طلب ۶۰هزار میلیاردی تامین اجتماعی هرمزگان از کارفرمایان و کارگاه ها
برگزاری اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شورا‌های کشور در بندرعباس
بندرعباس؛
رونمایی از سامانه ثبت‌نام تسهیلات برای اصناف هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جدال نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
آغاز برداشت پنبه در شهرستان حاجی‌آباد
وصول مطالبات معوق شرکت گاز استان با پیگیری استاندار هرمزگان و ورود دستگاه قضایی
آخرین اخبار
وصول مطالبات معوق شرکت گاز استان با پیگیری استاندار هرمزگان و ورود دستگاه قضایی
جدال نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
آغاز برداشت پنبه در شهرستان حاجی‌آباد
بازدید از شش پروژه بزرگ عمرانی در بندرعباس / این طرح‌ها روند توسعه هرمزگان را سریع‌تر می‌کند
پل مهرگان کاهش قابل توجه ترافیک شهر را به همراه دارد
درخشش دو ورزشکار مینابی در مسابقات کشوری کاراته
هم گروهی دو نماینده هرمزگان در لیگ برتر فوتبال ساحلی امید‌های کشور
غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه های هرمزگان در ۸ و ۹ آذر
تودیع و معارفه مدیرکل هواشناسی هرمزگان برگزار شد
اجتماع بزرگ بسیجیان هرمزگانی در گلزار شهدای بندرعباس
پیگیری حل معضل فاضلاب و توسعه شیلات در هرمزگان