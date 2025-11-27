ورود افراد به جنگل‌های سوادکوه تا نزول اولین بارش و تغییر وضعیت جنگل‌ها ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رمضان پاریاو فرماندار سوادکوه در نشست شورای مدیریت بحران مازندران در سوادکوه با بیان اینکه ممنوعیت تردد در جنگل‌های این شهرستان مصوب و به ادارات متولی ابلاغ شده است، گفت: این ممنوعیت شامل ورود طبیعت‌گردان، گردشگران، مسافران، دامداران و حتی بومیان می‌شود.

او افزود: این تصمیم تا نزول اولین بارش‌ها و تغییر وضعیت جنگل‌ها ادامه خواهد داشت.

پاریاو با اشاره به آتش‌سوزی‌های اخیر در مناطق جنگلی این شهرستان، ادامه داد: این تصمیم برای حفظ و حراست از میراث چندین میلیون ساله جنگل‌های هیرکانی اتخاذ شده است.

فرماندار سوادکوه گفت: پوشش خشک شده کف جنگل مستعد شعله‌ور شدن است و با توجه به تراکم درختان در جنگل‌های سوادکوه هرگونه بی احتیاطی در روشن کردن آتش می‌تواند به سرعت گسترده شود.

او دمای بالا، رطوبت کم، حجم زیاد لاشبرگ و وجود درختان شکسته افتاده را فضای مستعدی برای حریق دانست و افزود: تجربه آتش سوزی چند روز قبل در کارمزد سواکوه نشان داد با توجه به تغییرات اقلیمی باید خود را برای مهار آتش سوزی‌ها آماده کرد.

رمضان پاریاو ادامه داد: ستاد مدیریت بحران شهرستان سوادکوه، تصمیم بر ممنوعیت ورود تمامی گروه‌ها به عرصه‌های جنگلی به بخشداران، دهیاران، روسای جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان ابلاغ شده است و با جدیت باید در دستور کار باشد.

فرماندار سوادکوه از همه طبیعت‌گردان، کوهنوردان، دامداران و اهالی منطقه درخواست کرد با این تصمیم همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: منابع طبیعی ، جنگل های مازندران
خبرهای مرتبط
عملیات اطفای آتش در جنگل‌های مازندران پایان یافت
پایان عملیات اصلی مهار آتش در جنگل‌های الیت
لکه‌گیری نهایی آتش‌سوزی‌ جنگل‌های مازندران در حال انجام است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ۱۸ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در مازندران
پیروزی شهرداری قائمشهر، کاسپین فریدونکنار و ارمیکو نوشهر در هفته دوم لیگ ۴ کشور
ورود به جنگل‌های سوادکوه ممنوع شد
توسعه زیر ساخت‌های دو و میدانی در همه استان‌ها
آخرین اخبار
توسعه زیر ساخت‌های دو و میدانی در همه استان‌ها
ورود به جنگل‌های سوادکوه ممنوع شد
پیروزی شهرداری قائمشهر، کاسپین فریدونکنار و ارمیکو نوشهر در هفته دوم لیگ ۴ کشور
کاهش ۱۸ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در مازندران
۷۴۶ ماموریت مرتبط با تصادفات در آبان؛ اورژانس بابل بی‌وقفه در جاده‌ها
ثبت هوشمند تخلفات اضافه تناژ ناوگان باری؛ ۱۲۷ هزار تخلف در مازندران شناسایی شد
کشت ۱۴۹۱ هکتار کلزا در شهرستان میاندورود
تساوی نساجی و ملوان در شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور
تولید ۲۴ هزار تنی شلکوک در فریدونکنار؛ جهشی در تامین امنیت غذایی