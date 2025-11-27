افراد آسیب پذیر شامل سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از منزل خارج نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ایستگاه های سنجش، آلودگی هوا در شهرستان ساوجبلاغ ۱۸۹ و در کرج ۱۶۹ ، نظرآباد ۱۷۵، چهار باغ ۱۵۳ اعلام شده است.

کیفیت هوا امروز پنجشنبه در تمام شهرستان های استان البرز ناسالم اعلام شده است.

مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا "شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران دارای تقسیم بندی صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.

برهمین اساس توصیه می‌شود در این شرایط جوی افراد آسیب پذیر شامل سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از حضور بلند مدت در فضای باز و سطح شهر خودداری کنند.

