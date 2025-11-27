باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات هوانوردی ونزوئلا روز چهارشنبه اعلام کردند که چندین خط هواپیمایی را که پس از هشدارهای ایالات متحده درباره فعالیتهای نظامی در این منطقه، مسیرهای خود را به حالت تعلیق درآوردهاند، به اتهام «تروریسم» ممنوع کردهاند.
خطوط هوایی آسیبدیده - ایبریای اسپانیا، تیایپی پرتغال، آویانکای کلمبیا، لاتام شیلی و برزیل، گول برزیل و ترکیش ایرلاینز - به دلیل «پیوستن به اقدامات تروریسم دولتی توسط دولت ایالات متحده و تعلیق یکجانبه عملیات تجاری هوایی»، جواز عملیاتی خود را لغو خواهند کرد.
هفته گذشته، اداره هوانوردی فدرال آمریکا از هواپیماهای غیرنظامی که در حریم هوایی ونزوئلا فعالیت میکنند خواست به دلیل «بدتر شدن وضعیت امنیتی و افزایش فعالیت نظامی در داخل یا اطراف ونزوئلا» «احتیاط لازم را به عمل آورند.»
واشنگتن یک گروه رزمی ناو هواپیمابر و دیگر کشتیهای جناحی نیروی دریایی و همچنین هواپیماهای رادارگریز را به این منطقه اعزام کرده است - استقرارهایی که میگوید با هدف مهار قاچاق مواد مخدر است، اما در کاراکاس این نگرانی را برانگیخته که هدف، تغییر رژیم است.
وزارت حملونقل ونزوئلا روز دوشنبه به شش شرکت مهلت ۴۸ ساعته برای ازسرگیری پروازها داد. این مهلت روز چهارشنبه ظهر به پایان رسید. همه شرکتها تعلیق پروازها را حفظ کردند.
بر اساس دادههای انجمن آژانسهای مسافرتی و گردشگری ونزوئلا، این تعلیق پروازها تاکنون بر بیش از ۸۰۰۰ مسافر در دست کم ۴۰ پرواز مختلف تأثیر گذاشته است.
منبع: خبرگزاری فرانسه