ردیابی و مدیریت آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در ۶ هزار و ۹۰۹هکتار از باغات بابل در آبان ماه امسال انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: در راستای ردیابی، پیش‌آگاهی و مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه‌ای، در آبان ماه امسال، در سطح ۶ هزار و ۹۰۹ هکتار از باغات شهرستان بابل، تعداد ۹۱۸ عدد مگس میوه شکار شد.

او افزود: با فعال‌سازی ایستگاه‌های پیش‌آگاهی در مراکز ۹ گانه جهاد کشاورزی و استفاده از ۲۶ تله فرمونی به همراه کارت زرد، تله جلب‌کننده غذایی (بیولور)، تله سراتراپ و سراتینکس، این تعداد مگس میوه شکار شدند.

شهیدی‌پور در خصوص مدیریت تلفیقی این آفت، گفت: رعایت بهداشت کف باغ از جمله حذف و از بین بردن علف‌های هرز داخل و حاشیه باغات، جمع‌آوری و دفن نمودن میوه‌های ریزش یافته پای درختان در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک نیز در کاهش آلودگی بسیار مؤثر است.

او افزود: نصب تله‌های جلب‌کننده فرمونی (تریمدلور و بایولور) به تعداد ۳۰ الی ۵۰ تله و تله‌های جلب‌کننده غذایی (سراتراپ، سراتینکس و سراتل) حداقل به تعداد ۵۰ الی ۸۰ تله در هکتار باغ مرکبات، با در نظر گرفتن تعداد شکار در تله ردیابی و با اولویت نصب روی پرتقال، به‌منظور شکار انبوه توصیه می‌شود.

شهیدی‌پور گفت: در صورت شکار روزانه بیش از ۳ عدد مگس در هر تله جلب‌کننده نصب شده در باغ، انجام کاور اسپری با سموم توصیه شده نظیر مالاتیون یا دیپترکس توصیه می‌شود.

