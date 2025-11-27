باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن، روز پنجشنبه گزارش وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در یک تماس تلفنی اخیر از نخست وزیر سانای تاکایچی خواسته است لحن خود را در قبال تایوان نرم‌تر کند، رد کرد.

رسانه جیجی گزارش داد که کیهارا وقتی از او در مورد این مقاله سوال شد، اظهار داشت که این گزارش «هیچ حقیقتی» ندارد.

وال استریت ژورنال با استناد به مقامات ژاپنی و یک آمریکایی که در جریان این تماس قرار گرفته بود، گزارش داد که ترامپ پس از مذاکرات با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، با تاکایچی تماس گرفته و «به او توصیه کرده است که پکن را در مورد مسئله حاکمیت تایوان تحریک نکند».

منبع: رویترز