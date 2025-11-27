مجمع فوق العاده فدراسیون ژیمناستیک به ریاست معاون وزیر ورزش برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع فوق العاده فدراسیون ژیمناستیک با انتخاب محمد شروین اسبقیان به عنوان رئیس مجمع و با حضور مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و اعضای مجمع در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

اسبقیان در ابتدای این نشست اعلام کرد به دستور وزیر ورزش و جوانان و با حمایت این وزارتخانه فدراسیون ژیمناستیک از امروز باز خواهد شد.

در ادامه با موافقت اعضای مجمع استعفای دبیرکل فدراسیون سلیمانی پذیرفته شد.

در ادامه با ۲۹ رای، نواب رئیس فدراسیون ژیمناستیک برکنار شدند.

در ادامه وجیهه نقوی با ۳۱ رای سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: فدراسیون ژیمناستیک ، وزارت ورزش
