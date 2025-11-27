شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از مشکلات تصرف شانه خاکی جاده باباپیر به تویسرکان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما بخشی از شانه خاکی روستای بابا پیر به شهرستان تویسرکان استان همدان به تصرف صیفی جات درآمده و مشکلاتی را برای اهالی این روستا به وجود آمده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

متاسفانه همانطوری که در تصویر مشاهده می‌شود بخشی از حریم جاده روستای باباپیر به شهر تویسرکان استان همدان تصرف شده وهرساله در محل تصرف شده صیفی جات کاشت می‌شود که به حریم راه که باید ۱۲/۵متر از شمال و۱۲/۵متر از جنوب به عنوان حریم جاده وشانه خاکی رها شود. مردم این منطقه تویسرکان انتظار دارند با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته جهت رفع تصرفات از حریم این جاده اقدامات لازم را به عمل آورند. لطفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - همدان

مشکلات تصرف شانه خاکی جاده باباپیر به تویسرکان در یک نگاه

مشکلات تصرف شانه خاکی جاده باباپیر به تویسرکان

