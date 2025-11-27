در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی حلال در ترکیه، وزیران صنعت ایران و طالبان با یکدیگر دیدار و بر تقویت همکاری‌های تجاری، توسعه مسیرهای ترانزیتی و تسهیل صادرات و واردات افغانستان تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در چارچوب تلاش‌ها برای گسترش مناسبات اقتصادی منطقه‌ای، «سید محمد اتابک»، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، با «نورالدین عزیزی»، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی حلال در ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست دوطرفه، طرفین بر ضرورت بهره‌برداری مؤثرتر از بندر چابهار برای تسهیل تجارت افغانستان و نیز افزایش صادرات پنبه این کشور به ایران تأکید نمودند.

از دیگر محورهای مذاکرات، میتوان به موضوع فراهم‌آوری تسهیلات بیشتر برای تجار دو کشور و ایجاد بسترهای پایدار برای توسعه مبادلات اقتصادی اشاره کرد.

در این دیدار، وزیران ایران و طالبان، توسعه مسیرهای ترانزیتی و گسترش حجم مبادلات تجاری بین تهران و کابل را عاملی مهم در رشد اقتصادی افغانستان و افزایش نقش این کشور در تجارت منطقه‌ای ارزیابی کردند.

گفتنی است بندر چابهار در سال‌های اخیر به‌عنوان محوری اساسی در گفت‌وگوهای اقتصادی دو طرف مطرح بوده و مقام‌های دو کشور درصدد کاهش هزینه و زمان ترانزیت کالاهای افغانستان از این مسیر هستند.

پیشتر نیز سفر مقام‌های بلندپایه دو کشور، از جمله سفر وزیر صنعت ایران به افغانستان، در دستور کار قرار داشت که در آن بر فعال‌سازی ظرفیت‌های ترانزیتی و گمرکی مشترک تأکید شد. این دیدارهای متقابل، گام دیگری در راستای تثبیت چارچوب پایدار همکاری‌های اقتصادی بین ایران و افغانستان تلقی می‌شود.

برچسب ها: تجارت ایران و افغانستان ، بندر چابهار ، روابط ایران و افغانستان
