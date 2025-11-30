باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: شرایط تامین نهاده های دامی از سامانه بازارگاه نسبت به قبل بدتر شده است که براین اساس مرغداران ناگریز به خرید از بازار آزاد ۲ تا ۳ برابر قیمت هستند.

به گفته وی، پشتیبانی امور دام قرار است به زودی از طریق تشکل ها توزیع را انجام دهد که انتظار می رود این امر هرچه سریع تر رخ دهد، در غیراین صورت با کاهش جوجه ریزی و وزن مرغ تولیدی و بحران در بازار روبرو خواهیم شد.

اسداله نژاد ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو مرغ زنده با نرخ ۸۷ هزارتومان و تلورانس ۱۰ درصد عرضه می شود و نوسانات قیمت مرغ در بازار ارتباطی به مرغدار ندارد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به تاثیر کاهش عرضه نهاده دامی بر بازار محصولات پروتئینی بیان کرد: اگر دان مورد نیاز مرغداری‌ها با قیمت مصوب تامین نشود، طی روزهای آینده با کاهش عرضه مواجه خواهیم بود و نابه‌سامانی در بازار این محصول پروتئینی بیشتر و قیمت‌ها بالاتر می‌رود.

وی گفت: برای حذف دلالان و عوامل توزیع از سامانه بازارگاه که منجر رانت و التهاب در این بازار شده‌اند، قرار است نهاده دامی از طریق شرکت پشتیبانی امور دام انجام شود که بدلیل روند توزیع نهاده دامی را بسیار کندتر از قبل کرده است به طوریکه نهاده‌ای هم در بازارگاه عرضه نشده است.