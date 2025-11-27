باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: در روز اول همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل تفاهمنامه همکاری مابین استانداری اردبیل، اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و شرکت توسعه گردشگری ایران در راستای توسعه گردشگری سلامت منعقد شد.

جلیل جباری افزود: ایجاد زنجیره یکپارچه خدمات گردشگری سلامت، تبدیل استان اردبیل به مقصد اول گردشگران سلامت کشور‌های منطقه قفقاز و CIS و تقویت دیپلماسی گردشگری از اهداف این تفاهمنامه است.

او تاکید کرد: همچنین در این تفاهمنامه اهدافی مانند راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری گردشگری سلامت، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق نمونه، برندینگ مشترک اردبیل به عنوان قطب گردشگری سلامت و توسعه مسیر‌های ارتباطی استان دنبال می‌شوند.

جباری با اشاره به اینکه برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌ها است، ادامه داد: ظرفیت‌های استان اردبیل در حوزه گردشگری سلامت فرصت ویژه‌ای است و تلاش می‌کنیم با به کارگیری توان نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنیم.

منبع: میراث فرهنگی