رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: هموطنان برای مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی از این پس با شماره ۳۰۱۱۰ تماس بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی با بیان اینکه بهره گیری از ظرفیت عظیم هموطنان عزیزمان همواره راهگشا مفیده فایده است، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی با هدف ارتقاء سطح همکاری عمومی و افزایش آگاهی شهروندان و ایجاد تسهیل در ارتباط هموطنان شماره ستاد خبری را به ۳۰۱۱۰ راه اندازی کرد.

وی با تاکید بر اینکه این تغییر شماره به منظور ایجاد سهولت هر چه بیشتر در تماس و ارتباط مردم با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی است، افزود: این ستاد خبری به منظور دریافت گزارشها و اطلاعات مردمی در راستای مقابله و مبارزه با انواع جرایم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز راه اندازی شده است.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه راه اندازی ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا به منظور تسریع روند شناسایی و مقابله با جرایم اقتصادی در کشور صورت میگیرد بیان داشت هموطنان می‌توانند از طریق تماس با شماره ۳۰۱۱۰ اطلاعات و گزارشهای خود را در زمینه مفاسد و جرایم اقتصادی از قبیل احتکار زمین خواری پولشویی رشا و ارتشاء قاچاق کالا و ارز و دیگر موارد اقتصادی را به پلیس اطلاع دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه هموطنان گرامی میتوانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی از این پس با شماره جدید ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا ) شماره ۳۰۱۱۰ ) در میان بگذارند، افزود: همکاران ما در ستاد خبری پلیس بصورت شبانه روز آماده دریافت اخبا رو اطلاعات هموطنان هستند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس امنیت اقتصادی ، پلیس
خبرهای مرتبط
ضربه سنگین پلیس لرستان به هسته‌های جرم
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز ثبت‌نام قطعی کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر
هشدار پلیس راه: بی‌توجهی به کمربند ایمنی همچنان عامل اصلی تلفات جاده‌ای است
۱۱۵۸ خودروی رها شده در پایتخت به پارکینگ منتقل شد
پیشنهاد پلیس در روز‌های آلودگی هوای پایتخت استفاده از حمل و نقل عمومی است
تداوم وضعیت «قرمز» هوای تهران
فرماندار تهران: تسریع در تکمیل طرح‌های آبرسانی، در اولویت برنامه‌هاست
ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی با محوریت سمن‌ها کلید خورد/ از مهارت‌آموزی سربازان تا وام ۵ ساله
۳۰۱۱۰ شماره ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی شد
میدری: طرح رئیس‌جمهور مبنی بر محله‌محوری فرصتی برای جهش مشارکت‌های مردمی است
آخرین اخبار
میدری: طرح رئیس‌جمهور مبنی بر محله‌محوری فرصتی برای جهش مشارکت‌های مردمی است
۳۰۱۱۰ شماره ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی شد
ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی با محوریت سمن‌ها کلید خورد/ از مهارت‌آموزی سربازان تا وام ۵ ساله
فرماندار تهران: تسریع در تکمیل طرح‌های آبرسانی، در اولویت برنامه‌هاست
هشدار پلیس راه: بی‌توجهی به کمربند ایمنی همچنان عامل اصلی تلفات جاده‌ای است
پیشنهاد پلیس در روز‌های آلودگی هوای پایتخت استفاده از حمل و نقل عمومی است
۱۱۵۸ خودروی رها شده در پایتخت به پارکینگ منتقل شد
تداوم وضعیت «قرمز» هوای تهران
آغاز ثبت‌نام قطعی کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر
اعزام گسترده نیروی امدادی برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های دیزمار
ازوجی: نظام بازنشستگی برای دولت چالش‌زاست
احتمال تشکیل کارگروه آلودگی هوا برای هفته آینده
آتش‌سوزی در بزرگراه یادگار؛ خسارت به چند خودرو و منازل ویلایی
استاندار تهران: در شرایط آلودگی هوا مردم از سفر‌های غیرضرور درون شهری پرهیز کنند
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار