رئیس‌جمهور آمریکا با اعلام محرومیت آفریقای جنوبی از شرکت در اجلاس گروه ۲۰ سال آینده، تمامی پرداخت‌ها و یارانه‌ها به این کشور را متوقف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که آفریقای جنوبی را از شرکت در اجلاس گروه ۲۰ در سال آینده در باشگاه خود در حومه میامی محروم کرده و تمامی پرداخت‌ها و یارانه‌ها به این کشور را به دلیل برخورد آن با یک نماینده دولت آمریکا در اجلاس امسال متوقف می‌کند.

ترامپ دستور داد که هیئتی از دولت آمریکا در اجلاس آخر هفته گذشته میزبانی آفریقای جنوبی شرکت نکند و گفت به این دلیل این کار را انجام داده که آفریکانر‌های سفیدپوست این کشور مورد آزار و اذیت خشونت‌آمیز قرار گرفته‌اند. ادعایی که آفریقای جنوبی - که دهه‌ها در آپارتاید نژادی غوطه‌ور بود - آن را بی‌اساس رد کرده است.

ترامپ در یک پست رسانه‌ای گفت که آفریقای جنوبی از تحویل مسئولیت میزبانی G۲۰ به یک نماینده ارشد سفارت آمریکا پس از پایان اجلاس خودداری کرده است.

ترامپ در پلتفرم تراث سوشال نوشت: «بنابراین، به دستور من، آفریقای جنوبی برای شرکت در G۲۰ سال ۲۰۲۶ که سال آینده در شهر بزرگ میامی، فلوریدا برگزار می‌شود، دعوتنامه دریافت نخواهد کرد.»

وی افزود: «آفریقای جنوبی به جهان نشان داده که کشوری شایسته عضویت در هیچ مجمعی نیست و ما تمام پرداخت‌ها و یارانه‌ها به آنان را بلافاصله متوقف خواهیم کرد.»

آفریقای جنوبی گفت که تصمیم آمریکا برای تعیین یک مقام محلی سفارت برای تحویل G۲۰ را توهین‌آمیز می‌داند. در عوض، این مراسم پس از اجلاس در ساختمان وزارت امور خارجه این کشور برگزار شد، زیرا «ایالات متحده در اجلاس حاضر نبود.»

این بیانیه گفت که سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، «اظهارات تاسف‌بار رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در مورد مشارکت آفریقای جنوبی در جلسات G۲۰، ۲۰۲۶ را خاطرنشان کرد.»

همچنین در پاسخ به ادعا‌های به طور گسترده ردشده ترامپ مبنی بر کشته شدن کشاورزان آفریکانر و زمین‌های آنان، این بیانیه گفت که ترامپ «بر اساس اطلاعات نادرست و تحریف‌شده درباره کشور ما، به اعمال اقدامات تنبیهی علیه آفریقای جنوبی ادامه می‌دهد.»

از برخی جهات، ترامپ اجلاس G۲۰ سال آینده را شخصی می‌داند، زیرا اعلام کرده که این اجلاس در باشگاه گلف او در دورال، فلوریدا برگزار خواهد شد.

اجلاس امسال در ژوهانسبورگ، که اولین اجلاس برگزارشده در آفریقا بود، توسط ایالات متحده - یکی از اعضای مؤسس G۲۰- تحریم شد. آمریکا بیانیه پایانی اجلاس که توجه بیشتری به مسائل کشور‌های در حال توسعه داشت را امضا نکرد و دولت ترامپ مخالفت خود را با دستور کار آفریقای جنوبی، به ویژه بخش‌های متمرکز بر تغییرات آب و هوایی اعلام کرد.

منبع: رویترز

