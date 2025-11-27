باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی برنامه‌های اجتماع‌محور و محله‌محور سازمان بهزیستی کشور گفت: بسیار خوشحال هستم که در جمع صمیمی فعالان و کنشگران حوزه اجتماعی و اجتماع محور هستم و روایتگری دقیق و صمیمانه شما از دل حادثه و میدان واقعی خواهد توانست اذهان مردم و مسئولان را به موضوع کمک به نیازمندان سازماندهی و آنان را راغب به همکاری بیشتر کند. رئیس‌جمهور پزشکیان بار‌ها بر این نکته تأکید کرده است که با آزادسازی انرژی و ظرفیت‌های مردمی، تحولات بزرگی در کشور رخ خواهد داد.

وی افزود: لازم است در نشست‌های آینده با حضور رئیس‌جمهور، خود کنشگران اجتماعی روایتگر تلاش‌ها و کنش‌های صادقانه و ارزشمند و نمونه‌های واقعی و موفق فعالیت‌های اجتماعی و محله‌محور باشند و مدلی از همدلی و همکاری مردم و کنشگران محلی را ارائه دهند.

میدری تجربه موفق نشست «پیوست عدالت» را یادآور شد؛ نشستی که در آن فعالان اجتماعی در مدت کوتاهی دستاورد‌های خود را بدون واسطه خدمت رئیس‌جمهور مطرح و ارائه کردند و این امر بازتاب بسیار مثبتی داشت.

وزیر رفاه همچنین بر ضرورت تبیین و بازنمایی اقدامات ارزشمند مردمی و دولتی تأکید کرد و گفت: همان‌قدر که برای اجرای فعالیت‌ها تلاش می‌کنیم، باید برای دیده‌شدن نمونه‌های موفق نیز تلاش مضاعف داشته باشیم. باید ضریب تاثیر این اقدامات را در جامعه افزایش داد و نیازمند اقدامات و مجموعه فعالیت‌های برای تبدیل این اقدامات مقطعی به موضوعی فراگیر در جامعه هستیم.

وی هدف اصلی این نشست را «شنونده بودن مسئولان و رساندن صدای واقعی مردم و کنشگران محلی به گوش بالاترین مقام اجرایی کشور» عنوان کرد.

در ادامه این نشست، کنشگران اجتماعی به تشریح فعالیت‌ها و ارائه پیشنهاد‌های خود برای تقویت محله‌محوری پرداختند. همچنین ارتقای برنامه «توانبخشی مبتنی بر جامعه» با مشارکت بخش غیردولتی، از دیگر محور‌های مورد بحث بود. این نشست امروز پنج شنبه ۶ آذر به مناسبت آغاز هفته افراد دارای معلولیت (۸ تا ۱۴ آذر) برگزار شد.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی