باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در برنامه روی خط خبر شبکه خبر، با تأکید بر نقش حملونقل عمومی در کاهش آلودگی و مصرف سوخت گفت: حملونقل عمومی اثربخشترین و کلیدیترین راهکار برای کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندههای سطح شهر است.
وی ادامه داد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، باید ۷۵ درصد از حملونقل و سفرهای شهری توسط ناوگان عمومی انجام شود در صورت افزایش ناوگان حملونقل، قطعا مردم نمیخواهند هزینه زیادی را برای سوخت بپردازند و آلودگی داشته باشند و قطعا توسعه حملونقل از اهمیت بسزایی برخوردار است.
تشکری هاشمی با اشاره به حجم سفرهای روزانه در پایتخت افزود: در شهر تهران روزانه بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون سفر انجام میشود و مطابق طرح جامع باید ۳۰ درصد از این سفرها با مترو، ۲۵ درصد با اتوبوس و ۲۰ درصد با تاکسیرانی باشد. طبیعتاً اگر توسعه این شبکهها به اندازه این میزان باشد وضعیت خوب میشود.
تشکری هاشمی با بیان اینکه در تهران باید ۱۱ هزار اتوبوس باشد گفت: اکنون تعداد اتوبوسهای فعال بسیار پایینتر از این رقم و سه هزار عدد است در بخش مترو نیز ۴۵۰ کیلومتر مترو باید داشته باشیم، که اکنون تنها ۳۰۰ کیلومتر مترو داریم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در تشریح وضعیت رانندگان و خطوط تاکسیرانی گفت: رانندگان ما در آلودگی هوا و ترافیک زحمت میکشند، اما بیش از نصف تاکسیهای تهران در اختیار ادارات و نهادها هستند و در خدمت مردم نیستند. بارها تذکر دادهایم که باید در خدمت مردم باشند، اما کمتر از نصف تاکسیهای تهران در خدمت مردم هستند.
وی افزود: از ۸۰ هزار تاکسی موجود بخشی فرسوده شده و بخشی دیگر نیز در خدمت ارگانها و ادارات هستند. حال تاکسیرانی شهر تهران خوب نیست؛ ۵۰ درصد تاکسیها به فرسودگی رسیدهاند و خودرویی که آلاینده است نه مطلوب راننده و نه مطلوب مسافر است و وضعیت خوبی ندارد.
تشکری هاشمی با اشاره به سامانه ۱۳۷ گفت: این سامانه محل دریافت شکایات مردمی است و آنچه میتوانیم درباره وضع موجود بگوییم این است که تهران در حوزه مترو وضعیت خوبی نسبت به قبل دارد آنچه مردم گلایه دارند به دلیل خرابیها، خصوصاً در خط ۵ است نمیخواهم بگویم گلایه وجود ندارد، اما خیلی کم شده است.
او درباره توسعه مترو افزود: با پیشپرداخت ۱۵ درصدی که برای واگنها دادهاند، این امید ایجاد شده که ۶۳۰ واگن به تهران وارد شود. چهار خط مترو داریم که دولت باید کمک کند تا آن را بسازیم. هر کیلومتر ۵ هزار میلیارد تومان پول میخواهد و نیازمند فاینانس دولت هستیم.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با انتقاد از وضعیت موجود اتوبوسرانی اظهار کرد: گلایهمندی بسیاری وجود دارد. اتوبوسها به شدت فرسوده شدهاند. عمر اتوبوس باید ۱۰ سال باشد، اما اتوبوسها به ۱۸ سال رسیدهاند البته ۳۹۰ اتوبوس برقی وارد شده و گفته شده ۱۱۰ اتوبوس دیگر نیز در راه است قرارداد ۲۰۰ اتوبوس دوکابین بسته شده و ۵۰ عدد آن بهزودی وارد تهران میشود. با سازنده داخلی قرارداد بسته شده و دو شرکت باید ۱۵۰۰ اتوبوس تحویل میدادند که تاکنون ۸۰۰ تا تحویل دادهاند.
او تأکید کرد: باید حتماً با چند سازنده دیگر نیز صحبت و قرارداد بسته شود. آینده وضعیت آینده امیدوارکننده است، اما وضع موجود مناسب نیست.
تشکری هاشمی وضعیت حملونقل عمومی در غرب تهران را نامطلوب دانست و گفت: غرب تهران به شدت با فقر شبکه اتوبوسرانی مواجه است. با توسعه تهران، با مشکل کمبود اتوبوس مواجه هستیم و باید خطوط بازنگری شوند، اما با ورود اتوبوسهای جدید قطعا وضعیت بهتر میشود.
وی درباره نوسازی تاکسیها نیز گفت: در تاکسی، اولویت نوسازی است. معیشت رانندگان محدود است و نباید خودروی گرانی به آنها داد. قراردادی با ایرانخودرو برای ۵ هزار تاکسی بسته شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره خودروهای برقی گفت: خودروهای برقی آلاینده بسیار کمی دارند، اما بحث قیمت آنها و کمبود برق مشکل اساسی است. ما در شورای شهر تأکید کردهایم که باید برقیسازی آگاهانه باشد تا بتوانیم از این فناوری جدید استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه زیرساختها باید توسعه یابدگفت: جایگاههایی برای شارژ احداث شده، اما هنوز کم است. راننده تاکسی نمیتواند دو تا سه ساعت در صف بماند. نکته مهم دیگر برق است؛ ما با ناترازی برق مواجه هستیم و باید تعادلی در مصرف باشد تا مشکلی بر مشکلات قبلی اضافه نکنیم.
افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش کرایه تاکسی نمیشود
او با اشاره به آمار ناوگان برقی گفت: تاکنون ۳۹۰ اتوبوس برقی و حدود ۱۷۵۰ تاکسی برقی آمده است و انشاءالله بهصورت تدریجی این ناوگان توسعه مییابد.
تشکری هاشمی درباره موضوع مصرف سوخت در ناوگان تاکسیرانی گفت: مصرف سوخت تاکسیها، عدد خیلی عجیب و غریبی نیست. نظام حمایتی روی سر تاکسیها وجود دارد و برخی از آنها نیز گازسوز هستند و از سهمیه متناسب پیمایش برخوردارند قیمت مازاد بر سهمیه تأثیر چندانی بر تاکسیها نخواهد داشت؛ و اینگونه نیست که مردم فکر کنند افزایش قیمت بنزین همزمان با افزایش کرایهها باشد.
او افزود: برخی خودروهای شخصی میزان مصرف بیش از مصرف متعارف دارند و این موارد استثنا ممکن است نیازمند بنزین لیتری ۵ هزار تومان باشد.
تشکری هاشمی با اشاره به بودجهریزی حوزه حملونقل گفت: علیرغم اینکه هم در برنامه چهار ساله و هم در بودجه مبالغ خوبی برای اتوبوس و مترو در نظر گرفتیم، اما در بخش اتوبوس با وجود قراردادها اقدامات خوبی صورت نگرفته است. باید ۱۱ هزار اتوبوس داشته باشیم، اما فقط ۳ هزار اتوبوس داریم و مردم مجبور هستند از خودروی شخصی استفاده کنند.
او با بیان اینکه مسئولان باید باور کنند حملونقل انتخاب نیست بلکه الزام است تأکید کرد: وقتی قراردادها به سرانجام نمیرسد یا قفل میشود، یعنی اقدامات خوب نیست باید اعتماد به سازنده داخلی وجود داشته باشد. خارجیها با ارزی که میگیرند محصول را تحویل میدهند، اما وقتی صنعتگر داخلی نمیتواند ارز و ریال بگیرد با مشکل مواجه میشود. حمایت از صنعتگر داخلی باید یک تعهد ملی باشد و باید زیر بالوپر تولیدکننده داخلی را بگیریم.
تشکری هاشمی با اشاره به بازدید اخیر از کارخانههای داخلی گفت: دو هفته قبل از چند کارخانه بازدید کردیم و آنها گفتند میتوانند نیاز تهران را حل کنند، اما نیازمند حمایت هستند. ما نباید برخورد دوگانه داشته باشیم؛ همه چیز را برای تولیدکنندگان خارجی فراهم کنیم، اما برای تولیدکنندگان داخلی هیچ حمایتی نداشته باشیم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در ادامه افزود: باید باور کنیم حمایت همهجانبه لازم است. در شورای شهر گفتهایم هر نیازی که شهرداری داشته باشد تأمین میکنیم و هیچ مشکلی از لحاظ منابع نداریم.
تشکری هاشمی در پایان گفت: در رسانه با آرامش و لبخند و ذکر اعداد و ارقام صحبت میکنیم، اما در جلسات خصوصی خود با مدیران شهرداری در چالش هستیم و مردم بدانند ما در خلوت شورا بسیار جدی برخورد میکنیم.