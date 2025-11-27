باشگاه خبرنگاران جوان- کنسولگری افغانستان در مشهد با انتشار اطلاعیهای رسمی، آغاز مجدد فرآیند صدور مدارک تثبیت هویت برای اتباع افغانستانی را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، تیم اداره ثبت احول مسئولیت اجرای این پروسه را بر عهده دارد و از متقاضیانی که واجد شرایط هستند خواسته شده است تا به کنسولگری مراجعه کنند.
در این روند، اولویت با دارندگان «کارت آمایش» و دانشآموزان است. متقاضیان باید پیش از مراجعه، از طریق سایت کنسولگری ثبتنام و نوبت دریافت کنند. هنگام مراجعه نیز ارائه کپی برگه نوبتدهی، اصل و کپی کارت آمایش و همچنین اصل و کپی «تذکره» (شناسنامه) یکی از بستگان درجه یک مانند پدر، پدربزرگ، برادر، خواهر، عمو، پسرعمو یا دخترعمو الزامی است.
کنسولگری از افرادی که در گروههای دارای اولویت قرار ندارند، درخواست کرده تا برای جلوگیری از ازدحام، تا زمان اعلام بعدی از مراجعه حضوری خودداری کنند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که یک هیأت بلندپایه از طالبان به ایران سفر کرده است. توقف چندماهه صدور این برگهها، پیش از این مشکلات متعددی بهویژه برای ثبتنام دانشآموزان افغانستانی در مدارس ایران ایجاد کرده بود.