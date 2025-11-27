آیین افتتاح ۱۲۵۱ طرح محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی بسیج با حضور استاندار آذربایجان شرقی در سپاه عاشورا و از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی با فرمانده کل سپاه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام سرمست در مراسم افتتاح ۱۲۵۱ طرح محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی در آذربایجان شرقی با قدردانی از اقدامات سپاه در حوزه‌های محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی گفت:وضعیت استان در اجرای این طرح‌ها قابل تحسین است و سپاه استان علاوه بر ماموریت‌های اصلی خود در رفع محرومیت نیز کارنامه‌ای درخشان دارد.
 
وی افزود: حضور و همراهی دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های محرومیت زدایی نشان دهنده باور آنان به ضرورت خدمت‌رسانی و بهبود شرایط زندگی مردم است.
 
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:هرجا پروژه‌ای نیمه تمام وجود دارد باید هم افزایی ایجاد شود تا به سرانجام برسد.
 
سرمست با اشاره به برنامه استان برای توسعه انرژی‌های نو گفت: معاونت توسعه استانداری ماموریت یافته تا نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات استان را با جدیت دنبال کند. 
 
وی تصریح کرد: عزم مدیریت استان بر استفاده از همه ظرفیت‌ها و بهره گیری از افراد صاحب انگیزه در امور عام المنفعه است.
 
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه سیاست دولت و شخص دکتر پزشکیان در بحث محله محوری بر تقویت ظرفیت‌های موجود و پر کردن خلا‌های خدماتی است یادآور شد: استان نیز در همین مسیر حرکت می‌کند و دستگاه‌های اجرایی باید با همگرایی کامل در رفع محرومیت و رونق تولید گام بردارند.
 
 سردار عباسقلی‌زاده فرمانده سپاه عاشورا نیز با بیان اینکه قرار گرفتن آذربایجان شرقی در جایگاه استان رئیس‌جمهور مسئولیت‌ها را سنگین‌تر کرده است گفت: سپاه عاشورا و مجموعه‌های بسیج در استان آمادگی کامل دارند تا در خدمت رسانی به مردم و همکاری با دولت نقش آفرینی کنند و عقب ماندگی‌ها را جبران کنند. 
 
وی افزود: هدف ما این است که آذربایجان شرقی در حوزه محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی به عنوان استان پیشرو کشور مطرح باشد.
 
طرح‌های بهره‌برداری شده در این مرحله شامل موارد زیر است:بهره برداری و تحویل واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن و خانه محرومان، طرح‌های آبرسانی به روستا‌ها، نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی، آسفالت راه‌های روستایی، جاده‌های بین مزارع، مسیر‌های منتهی به مزار شهدا و محوطه حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج، افتتاح کارگاه‌های اشتغالزایی، اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه، احداث و بهره‌برداری از خطوط انتقال و کانال‌های آب کشاورزی.

منبع:استانداری آذربایجان شرقی

برچسب ها: افتتاح طرح ، طرح محرومیت زدایی
خبرهای مرتبط
اجرای طرح‌های محرومیت زدایی توسط سپاه در روستای هفت چشمه
اجرای طرح محرومیت زدایی در روستای گمیچی ایلخچی
افتتاح ۹۳۵ طرح محرومیت زدایی بسیج سازندگی در آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس
تداوم تعطیلی اماکن ورزشی تبریز به علت آلودگی هوا
افتتاح ۱۲۵۱ طرح محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی در آذربایجان شرقی
آخرین اخبار
افتتاح ۱۲۵۱ طرح محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی در آذربایجان شرقی
تداوم تعطیلی اماکن ورزشی تبریز به علت آلودگی هوا
هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس
تجهیز و راه اندازی ایستگاه هواشناسی تمام خودکار در مهربان
بسیج قاطبه مردمی در صیانت از کشور