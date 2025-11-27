معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: مجمع فدراسیون ژیمناستیک به صورت کاملاً آزاد و به صورت شفاف برگزار شد و اعضای مجمع نیز رای خود را اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شروین اسبقیان، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در پایان مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک گفت: روند برگزاری مجمع فوق‌العاده را بر اساس اساسنامه فدراسیون پیش بردیم چراکه تعلیقی از سوی مقام قضایی برای فدراسیون ژیمناستیک در نظر گرفته شده بود. ما وظیفه داشتیم با توجه به اهمیت موضوع و اینکه خللی در روند فعالیت‌های این فدراسیون ایجاد نشود موضوع را به سرعت پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: فدراسیون ژیمناستیک جزو فدراسیون‌های پایه مهم برای وزارت ورزش به شمار می‌رود و به دنبال آن بودیم تا در کمترین زمان، بستر مناسب برای ادامه فعالیت این فدراسیون فراهم شود. ما قهرمانان ارزشمندی داریم که باید در ناگویا به میدان بروند و نباید فعالیت‌های فدراسیون دچار وقفه می‌شد.

معاون ورزش قهرمانی تصریح کرد: با برگزاری این مجمع و با رای اعضا، وجیهه نقوی به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک منصوب شد و و فدراسیون نیز از امروز فک پلمب می‌شود تا فعالیت‌ها از سر گرفته شود.

وی گفت: با دستور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان، همکاران حراست وزارتخانه فک پلمپ را انجام دادند و فدراسیون از امروز فعالیت‌های خود را از سر گرفت.

اسبقیان در خصوص احتمال حساسیت فدراسیون جهانی و یا سایه تعلیق بر این فدراسیون تاکید کرد: این مجمع با حضور اکثریت اعضای مجمع برگزار شد و مجمع، بالاترین رکن تصمیم گیر در این خصوص است. در این مجمع نماینده کمیته ملی المپیک هم حضور داشت و بر اساس اساسنامه فدراسیون این رای گیری صورت گرفت و هیچ دخالت بیرونی را شاهد نبودیم. این مجمع به صورت کاملاً آزاد و به صورت شفاف برگزار شد و اعضای مجمع نیز رای خود را اعلام کردند.

معاون وزیر ورزش و جوانان در خصوص اینکه چه ابهاماتی منجر به برگزاری مجمع فوق العاده شد گفت: مسائل حقوقی در میان است که باید از سوی بخش حقوقی وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی شود. این مسائل از سال‌ها قبل هم مطرح بود که در نهایت منجر به حکم قضایی شد که به زودی اطلاع رسانی می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که رییس پیشین فدراسیون در گفت‌وگویی اعلام کرده که، چون شما رقیب او بودید دنبال این موضوع هستید گفت: من معاون توسعه قهرمانی هستم. موفقیت ورزش برای من مهم است. من پاسخگوی این ورزش و هستم تصمیمات ما برای پیشرفت ورزش کشور است.

اسبقیان درباره اینکه آیا اتفاقی که برای فدراسیون ژیمناستیک رخ داد ربطی به کاندیداتوری وی در سال ۹۶ دارد، عنوان کرد: این مسائل با حکم قضایی صورت گرفت و به معاونت وزارت ربطی ندارد. از سویی دیگر جایگاه و شأن معاون قهرمانی نیست که به این مسائل ورود کند. ۸ سال پیش این اتفاق افتاده و امروز ما مسئولیت خطیری برعهده ماست. اینها فرافکنی است. امروز ورزش ایران در بالاترین نقطه اوج خود قرار دارد. ما مسائل مهمی داریم. موفقیت در ناگویا حائز اهمیت است. برخی در آن سوی مرز‌ها ناراحت هستند و سلام نظامی‌های دختران و پسران افتخارآفرین ما برخی را عصبانی می‌کند. ما افتخار می‌کنیم که سلام و احترام نظامی دارند و سجده می‌کنند. اینها برای ما دلگرم کننده است.

منبع: ایرنا