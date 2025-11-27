باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مجید زکریایی روز پنجشنبه در حاشیه نشست مدیریت بحران مازندران در چالوس در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: جنگلهای الیت در بخش مرزن آباد شهرستان چالوس در غرب استان مازندران قرار دارد که ماه جاری دو بار گزارش آتشسوزی در آن داده شد. حریق اول ۱۰ آبان ماه گزارش شد که در مدت ۴ روز اطفای کامل شد. حریق دوم ۲۴ آبان ماه گزارش شد که با توجه به شرایط محیطی زمانبر شده است.
وی با اشاره به شرایط محیطی محل وقوع آتشسوزی گفت: شیب بالای ۸۰ درصد، فقدان بارندگی و خشکسالی، وزش باد گرم و رطوبت کمتر از ۳۰ درصد، وجود لاشبرگهای خشک انباشته تا عمق یک متر، وجود درختان خشک و افتاده مستعد آتش سوزی و مسیرهای دسترسی محدود برای انتقال نیرو و تجهیزات شرایط سخت محیطی به وجود آورده بود.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مساحت آتشسوزی را کمتر از ۱۰ هکتار برآورد کرد و درباره نیروهای حاضر در عملیات اطفا اظهار کرد: سازماندهی و استقرار ۵۲ تیم تخصصی از جمله۵۲۰ نفر نیروهای حفاظتی منابع طبیعی، نیروهای مردمی و کوهنوردان انجام شد. نیروهای محیط زیست منطقه حفاظتشده، بسیج، سپاه، هلالاحمر و نیروهای جهادی، واحدهای پشتیبانی فرمانداری و بخشداری، تیمهای تخصصی ارتش و یگانهای امدادی، عوامل امدادی شهرداریها و دستگاههای خدماترسان و تیمهای آتش نشانی نیز در منطقه حضور داشتند.
وی درباره عملیات اطفای هوایی آتشسوزی جنگلهای الیت گفت: بهکارگیری شش بالگرد هلال احمر، سپاه پاسداران و هوانیروز ارتش، انجام بیش از ۱۲۰ سورتی پرواز بالگرد برای آبریزی روی آتش، انتقال نیرو و تجهیزات و بهکارگیری دو هواپیمای تخصصی آبپاش (ایلیوشین) ۴۰ تنی سپاه با مجموع ۱۳ سورتی پرواز از جمله اقدامات انجام شده برای اطفای حریق بود.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی با اشاره به اقدامات انجام شده در جریان اطفای زمینی شبانه روزی اظهارکرد: احداث آتشبر در ۱.۵ کیلومتر طول و ۱۵ متر عرض، جداسازی درختان خشک از منطقه آتش، مهار خط آتش سپس لکه گیری و بهکارگیری ۲۲ دستگاه خودروی آتش نشانی از جمله این اقدامات است.
زکریایی درباره استفاده از تجهیزات انفرادی در جریان اطفای آتش گفت: ۳۵ دستگاه دمنده، ۲۵۰ عدد آتشکوب، ۵۰ دستگاه موتور آبپاش دوشی، ۳۰ دستگاه فلکس بک، ۱۰ دستگاه اره موتوری و ۵۰۰ عدد بیل در این عملیات بهره برده شده و از اسب و قاطر جهت حمل آذوقه و تجهیزات استفاده شده است.
منبع: ایرنا