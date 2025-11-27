باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به اینکه بررسی آمار جوجه‌ریزی در شهرستان ساری از ابتدای امسال تا پایان آبان نشان می‌دهد این شهرستان با ثبت ۲۰ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۵۱۶ قطعه جوجه‌ریزی، روندی پایدار و رو به رشد در بخش تولید مرغ گوشتی دارد، گفت: این حجم از جوجه‌ریزی، ساری را در میان شهرستان‌های دارای ظرفیت بالای تولید در جایگاه قابل‌توجهی قرار می‌دهد و نشان‌دهنده ثبات چرخه تولید در مرغداری‌های فعال منطقه است.

او با بیان اینکه میانگین ماهانه حدود ۲.۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی گویای استفاده مستمر از ظرفیت‌های موجود در این شهرستان است، افزود: ثبت بیشترین میزان جوجه‌ریزی در مهرماه (۲٬۹۰۵٬۶۳۰ قطعه) بیانگر افزایش تقاضای بازار در نیمه دوم سال و التزام تولیدکنندگان به تأمین نیاز مصرف‌کنندگان است.

علوی با یادآوری اینکه مدیریت جهاد کشاورزی ساری بر تداوم برنامه‌های نظارتی و تولیدی تأکید دارد، گفت: این حجم از تولید با هدف کنترل نوسانات قیمت، تنظیم بازار و تضمین دسترسی پایدار شهروندان به محصول مرغ انجام می‌شود.

او با اعلام اینکه تا کنون ۸۲۶ حواله مجوز جوجه‌ریزی گوشتی در شهرستان صادر شده است، افزود: این عدد نشان‌دهنده فعالیت گسترده واحد‌های مرغداری و نیز نظم در فرآیند صدور مجوز‌ها است؛ موضوعی که حکایت از وجود شبکه‌ای فعال و نظارت‌شده در تأمین جوجه یک‌روزه و هماهنگی میان تولیدکنندگان و دستگاه‌های نظارتی دارد.

علوی با بیان اینکه بر اساس آمار موجود، شهرستان ساری در سال جاری توانسته است الگوی مناسب و قابل‌اعتماد در تولید مرغ گوشتی ارائه دهد، گفت: استمرار روند فعلی می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز استان، نقش مؤثری در پوشش بخشی از نیاز بازار منطقه‌ای نیز داشته باشد. همچنین، با حفظ انسجام مدیریتی و تداوم روند افزایش تولید در ماه‌های آتی، می‌توان انتظار داشت ثبات بیشتری در بازار ایجاد شده و آرامش در حوزه تأمین کالا‌های اساسی تداوم یابد.