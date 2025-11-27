معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد نیروی کار رسمی کشور متولد دهه ۷۰ به بعد هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمالک حسینی در همایش «نسل زد در مسیرکارآفرینی جهان فردا» گفت: ما نمی‌توانیم با قواعدی که ۳۰ سال پیش نوشته شده، بازار کار نسل امروز را مدیریت کنیم. ما آماده‌ایم زیرساخت لازم برای شکل‌گیری یک شبکه فراگیر از کارآفرینان، کارفرمایان و فعالان نسل «زد» را فراهم کنیم تا صدای شما شنیده شود و خودتان قواعد آینده را بنویسید.

وی با تأکید بر لزوم پوست‌اندازی سریع قوانین و مقررات بازار کار متناسب با نسل جدید به ضرورت ایجاد شبکه‌ای قدرتمند از جوانان کارآفرین و فعالان اقتصادی نسل جدید اشاره کرد و گفت: شما راهبران واقعی تحول نسلی هستید. البته نسل امروز از نظر دسترسی به منابع، بازار و فرصت‌های اقتصادی در موقعیت به‌مراتب بهتری نسبت به نسل های قبل قرار دارد.

حسینی ادامه داد: ما در دهه‌های گذشته در شرایط جنگ، انقلاب و محدودیت‌های شدید اقتصادی بزرگ شدیم اما نسل شما از همان ابتدا با امکانات آموزشی، تکنولوژیک و فرصت برخورداری از استقلال مالی بیشتری برخوردار بوده است. تحولات فرهنگی و رشد عمومی جامعه و اطلاعات و دانش خانواده ها را هم باید مد نظر داشته باشیم، خانواده ها امروزه حامیان مطلع تر و توانمندتری نسبت به گذشته برای نسل جدید هستند.این‌ها مزیت های بزرگ است که باید از آن به بهترین شکل استفاده کنید؛ هر چند از چالش ها و مشکلات این نسل هم اطلاع داریم.

وی با اشاره به اضطراب‌های مشترک میان نسل‌ها، به‌ویژه در حوزه معیشت و آینده شغلی، افزود: بسیاری از استرس‌(فشار)های مالی و اقتصادی که امروز در جامعه دیده می‌شود، تناسبی با ظرفیت واقعی کشور ندارد و اگر نتوانسته ایم در این زمینه تعادل بخشی داشته باشیم، یقینا باید از خطاهای گذشته درس بگیریم و مسمترا برای بهبود شرایط تلاش کنیم. ایران کشوری است که ۴۵ سال در شدیدترین تحریم‌های تاریخ معاصر ایستادگی کرده و با وجود همه این سختی ها همچنان در بسیاری از حوزه‌ها در مرز دانش حرکت می‌کند.

حسینی ادامه داد: این کشور با این ظرفیت بزرگ، قطعاً آینده‌ای روشن‌تر از آنچه برخی تصور می‌کنند، دارد. یکی از دلایل اصلی این حجم از فشارهای خارجی، همین ظرفیت بالقوه ایران است که اگر محدودیت‌ها برداشته شود، نقش بی بدیلی در اقتصاد بازی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: تغییر قانون در ایران زمان‌بر است، اما ما اراده داریم ابتدا در چارچوب مقررات، ضوابط و دستورالعمل های اجرایی که در حوزه اختیارات دولت است و پس از آن، در خصوص اصلاح قوانین با سرعت بیشتری حرکت کنیم.

حسینی در همین راستا از راه‌اندازی رسمی مکانیزم جدید مشارکت عمومی در تدوین قوانین و مقررات حوزه کار و کارآفرینی خبر داد و گفت: به زودی امکانی را ایجاد خواهیم کرد که هر پیش‌نویس آیین‌نامه، بخشنامه یا دستورالعمل قبل از نهایی شدن، در سامانه‌ای شفاف بارگذاری شود تا ذینفعان اصلی و همه شهروندان به‌ویژه جوانان و فعالان اقتصادی بتوانند نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را ثبت کنند.

وی تصریح کرد: کارگروه‌های مشترک با حضور نمایندگان نسل جدید، این نظرات را جمع‌بندی و به وزارتخانه منتقل خواهند کرد. ما دیگر بدون مشارکت ذی‌نفعان اصلی، یعنی شما، هیچ قاعده‌ای را نهایی نخواهیم کرد.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی