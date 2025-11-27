باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - دکتر یزدانی مشاور آموزشی رئیسجمهور با بیان اینکه ایران با ۶۰ مرکز مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکی در صدر نسبت به دیگر کشورها قرار دارد، گفت: بحث آموزش پزشکی در کشور ما جایگاهی خاص دارد و به نوعی میتوان گفت که در دنیا هم استثنا میباشد یعنی هیچ کشوری در دنیا به اندازه کشور ما مراکز مطالعات توسعه آموزش ندارد، تمامی دانشگاههای ما در کشور این مرکز را داراست ولی در دیگر کشورها نهایت یک مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی دارند.
او افزود: دغدغهمندی افراد حاضر در این مرکز به این صورت است که چه راهکاری را پیدا کنند تا فرآیند یاددهی و یادگیری اثر بخشتر باشد.
دکتر یزدانی با تمجید از برگزاری این همایش که سبب اشتراکگذاری نوآوری آموزشی بین پژوهشگران آموزش پزشکی میشود، گفت: برگزاری چنین همایشی که امروز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید یک فرصت طلای برای افرادی است که پژوهشهای آموزشی یا نوآوری آموزشی داشتند تا حاصل پژوهش خود را به صعم و نظر سایر دوستان برسانند تا دیگران هم بتوانند در این راه برای پیشبرد اهداف علمیشان از آن استفاده بهینه کنند.
دکتر قربانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل هم با اشاره به پیشینه تاریخی بابل در طب سنتی و مدرن، گفت: همانطور که همه میدانند بابل میراث دار یک سنت قدیمی از طب میباشد و همیشه سعی کردیم اولینها را در این شهر رقم بزنیم به مانند ایجاد طب مدرن که برای اولین بار این دانشگاه در میان دانشگاههای شمال کشور معرفی کرد به همین واسطه این دغدغه در مدیران فعلی و سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل وجود داشت تا همیشه در این زمینه پیشرو باشد و گذشته را به آینده گره بزند.
او با بیان اینکه این همایش پیونددهنده طب سنتی و مدرن است، افزود: از مهمترین اهداف برگزاری این همایش ایجاد پیوند میان طب تمدنی و طب مدرن است، در واقع همانطور که گذشته تمدنی خودمان را در طب پزشکی حفظ میکنیم در عین حال با تکنولوژیهای دوران ساز هم آشنا میشویم که همان تبدیل گذشته به آینده است و امیدواریم بهترین دانشجویان پزشکی را که مجهز به علم روز و حکمت گذشته هستند بتوانیم تربیت کنیم.