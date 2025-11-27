باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الکساندر لوکاشنکو، رئیسجمهور بلاروس روز پنجشنبه به شبکه روسیا ۱ گفت که در درگیری اوکراین نمیتواند برندهای وجود داشته باشد و افزود که این جنگ «باید پایان یابد.»
وی خاطرنشان کرد: «این یک فاجعه است. اما اگر برندهای وجود داشته باشد، در صورت ترک اروپا توسط آمریکا، اتحادیه اروپا نخواهد بود.» همزمان، او اعلام کرد که میتوان بر نقاط طرح صلح کنونی اوکراین بعداً به توافق رسید، در حالی که بر نیاز به توقف خصومتها در اسرع وقت تأکید کرد.
رئیسجمهور بلاروس در اجلاس سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در بیشکک، قرقیزستان همراه با همتای روسی خود، ولادیمیر پوتین، و رؤسای کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شرکت کرد.
