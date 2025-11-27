رئیس پلیس فتا فارس از دستگیری ۳ کلاهبردار خبر داد که با دسترسی غیرمجاز به شبکه اجتماعی یک شهروند، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از حساب رمز ارز او برداشت کرده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیر حسین سلیمانی رئیس پلیس فتا فارس اظهار کرد: مردی ۳۵ ساله با مراجعه به این پلیس مدعی شد که فرد یا افرادی با دسترسی غیرمجاز شبکه اجتماعی توانسته‌اند به رمز کیف پول ارز دیجیتالی او دسترسی و مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برداشت کنند که موضوع بلافاصله در دستور کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران پس از اقدامات فنی موفق شدند ۳ نفر را در یکی از استان‌های غرب کشور شناسایی و آن‌ها را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در ابتدا منکر هرگونه اقدام مجرمانه شدند، ولی پس از مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی اعتراف کردند و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کردند.

رییس پلیس فتا استان فارس با بیان اینکه شهروندان باید همیشه تایید دو مرحله‌ای شبکه‌های اجتماعی خودشان را فعال کنند، گفت: بهتر است به منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیف‌های الکترونیکی خود، دانش و آگاهی خود را بالا ببرند، از ذخیره رمز عبور و نام کاربری خود بر روی گوشی اکیداً خودداری کنند و در تراکنش‌های انتقال از صرافی‌ها، از رمز‌های یک بار مصرف ایمیلی استفاده کنند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس