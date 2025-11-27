سخنگوی سپاه پاسداران گفت: در جنگ ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی، اقتدار ایران به رخ کشیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - سردار نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش اقتدار بسیجیان شهرستان بابلسر که به مناسبت سالروز تاسیس بسیج همراه با محفل انس قرآن برگزار شد، گفت: جنگ ۱۲ روزه پایه گذار تاب آوری اجتماعی بود و اقتدار ایران را به رخ کشید.

او افزود: ما در جنگ ۱۲ روزه همه ارتش‌های قدرتمند دنیا را درهم شکستیم. این یک پیروزی ساده نبود بلکه دستاوردی بزرگی بود که بدون کمک گرفتن از هیچ قدرتی، دشمن را تا جایی دچار استیصال کردیم که درخواست صلح کرد.

سردار نائینی در ادامه گفت: این جنگ، یک جنگ معمولی نبود بلکه جنگی تمام عیار بود و کارشناسان نظامی اعتراف دارند که آزمونی تمام عیار برای سنجش قدرت دفاعی و تهاجمی ما بود.

سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه، بیانگر میزان تاب آوری ملت و دولت ایران بود و در زمانی که بسیج در جنگ ۱۲ روزه به میدان آمد، ابتکار عمل از دشمن سلب شد، افزود: تمام محاسبات دشمن از روز سوم و چهارم جنگ تغییر کرد. دشمن قصد داشت جنگ را به داخل کشور بکشد، اما با واکنش قاطع رهبری، حضور مردم، ورود نیروی مردمی بسیج و همراهی نیرو‌های مسلح، این سناریو با شکست کامل روبه‌رو شد.

او گفت: رژیم متوهم صهیونیستی تصور می‌کرد با یک حمله هوایی پرشدت، برق‌آسا و غافلگیرکننده و هدف قرار دادن فرماندهان نظامی، جامعه دچار بی‌تعادلی می‌شود، نیرو‌های مسلح فرو می‌ریزند و کشور در آشوب و شورش غرق می‌شود؛ سپس ضدانقلاب سازمان‌یافته از مرز‌ها وارد شده و کشور را دچار تجزیه می‌کند.

سردار نائینی افزود: محاسبه غلط دشمن این بود که قدرت جمهوری اسلامی را صرفاً متکی به ساختار نظامی و دفاعی می‌دانست در حالی‌که قدرت اصلی نظام، اتکا به مردم، رهبری و بسیج اجتماعی است. ۴۶ سال است که دشمن این حقیقت را درک نکرده و خطای محاسباتی او ناشی از ناآگاهی از ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن هنوز نمی‌فهمد که ستون اصلی اقتدار ایران، قدرت اجتماعی بسیج و رهبری الهام‌بخش انقلاب اسلامی است و تا زمانی که این واقعیت را نشناسد، شکست‌های بیشتری در راهبردهایش رقم خواهد خورد.

او با اشاره به این نکته که تحلیلگران برجسته جهان، دوره جنگ‌های ترکیبی را به قبل و بعد از جنگ ۱۲ روزه تقسیم می‌کنند، زیرا با یک پدیده بی‌بدیل مواجه شدند، افزود: دشمن یک جنگ تمام‌عیار را با همه دارایی‌های خود طراحی کرده بود؛ جنگی که ایران به تنهایی در برابر مجموعه‌ای از ارتش‌های قدرتمند دنیا، از ناتو تا پایگاه‌های متعدد آمریکا در منطقه، قرار گرفت.