کارآگاهان در یک عملیات ضربتی  در محدوده افسریه موفق شدند روز جاری دو نفر از زورگیران تحت تعقیب پلیس را دستگیر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ موسوی‌فر در تشریح روند شناسایی و دستگیری این افراد گفت: «با توجه به وصول چند پرونده سرقت بعنف در حوزه استحفاظی پایگاه ششم، کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی ضمن شناسایی هویت متهمان محل تردد دو سارق زورگیر را در محدوده افسریه شناسایی کردند و بلافاصله برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.»

وی افزود: «هنگامی که کارآگاهان به متهمان دستور ایست دادند، این افراد بدون توجه به هشدارها قصد فرار داشتند که کارآگاهان برای جلوگیری از حادثه و کنترل صحنه، با شلیک چهار تیر هوایی توانستند هر دو نفر را متوقف و دستگیر کنند.»

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی ادامه داد: «در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهمان دارای سوابق کیفری هستند و تحقیقات تخصصی برای کشف سایر جرایم احتمالی آنان همچنان ادامه دارد.»

سرهنگ موسوی‌فر در پایان گفت: «کارآگاهان پلیس آگاهی با جدیت با هرگونه اخلال در امنیت عمومی برخورد خواهند کرد. از شهروندان درخواست می‌شود موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند.»