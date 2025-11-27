کارآگاهان در یک عملیات ضربتی  در محدوده افسریه موفق شدند روز جاری دو نفر از زورگیران تحت تعقیب پلیس را دستگیر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ موسوی‌فر در تشریح روند شناسایی و دستگیری این افراد گفت:  «با توجه به وصول چند پرونده سرقت بعنف در حوزه استحفاظی پایگاه ششم، کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی ضمن شناسایی هویت متهمان محل تردد دو سارق زورگیر را در محدوده افسریه شناسایی کردند و بلافاصله برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.»

وی افزود:  «هنگامی که کارآگاهان به متهمان دستور ایست دادند، این افراد بدون توجه به هشدارها قصد فرار داشتند که کارآگاهان برای جلوگیری از حادثه و کنترل صحنه، با شلیک چهار تیر هوایی توانستند هر دو نفر را متوقف و دستگیر کنند.»

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی ادامه داد: «در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهمان دارای سوابق  کیفری هستند و تحقیقات تخصصی برای کشف سایر جرایم احتمالی آنان همچنان ادامه دارد.»

سرهنگ موسوی‌فر در پایان گفت: «کارآگاهان پلیس آگاهی با جدیت با هرگونه اخلال در امنیت عمومی برخورد خواهند کرد. از شهروندان درخواست می‌شود موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند.»

برچسب ها: دستگیری زورگیران ، حمله زورگیران
خبرهای مرتبط
دستگیری عامل زورگیری از بانوان در ورامین
دستگیری زورگیران بوستان ولایت 
انهدام باند خشن زورگیری در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز ثبت‌نام قطعی کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر
۱۱۵۸ خودروی رها شده در پایتخت به پارکینگ منتقل شد
هشدار پلیس راه: بی‌توجهی به کمربند ایمنی همچنان عامل اصلی تلفات جاده‌ای است
پیشنهاد پلیس در روز‌های آلودگی هوای پایتخت استفاده از حمل و نقل عمومی است
تداوم وضعیت «قرمز» هوای تهران
۳۰۱۱۰ شماره ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی شد
فرماندار تهران: تسریع در تکمیل طرح‌های آبرسانی، در اولویت برنامه‌هاست
نیمی از تاکسی‌های تهران در خدمت مردم نیستند/ نرخ سوم بنزین منجر به افزایش کرایه تاکسی نمی‌شود
ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی با محوریت سمن‌ها کلید خورد/ از مهارت‌آموزی سربازان تا وام ۵ ساله
صدای شلیک تیر در افسریه برای چه بود؟
آخرین اخبار
صدای شلیک تیر در افسریه برای چه بود؟
۳۰ درصد نیروی کار رسمی متولد دهه ۷۰ به بعد هستند
زاکانی: وقتی اراده مردم همراه مدیریت شهری شود، از عهده سخت‌ترین شرایط هم برخواهند آمد
نیمی از تاکسی‌های تهران در خدمت مردم نیستند/ نرخ سوم بنزین منجر به افزایش کرایه تاکسی نمی‌شود
میدری: طرح رئیس‌جمهور مبنی بر محله‌محوری فرصتی برای جهش مشارکت‌های مردمی است
۳۰۱۱۰ شماره ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی شد
ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی با محوریت سمن‌ها کلید خورد/ از مهارت‌آموزی سربازان تا وام ۵ ساله
فرماندار تهران: تسریع در تکمیل طرح‌های آبرسانی، در اولویت برنامه‌هاست
هشدار پلیس راه: بی‌توجهی به کمربند ایمنی همچنان عامل اصلی تلفات جاده‌ای است
پیشنهاد پلیس در روز‌های آلودگی هوای پایتخت استفاده از حمل و نقل عمومی است
۱۱۵۸ خودروی رها شده در پایتخت به پارکینگ منتقل شد
تداوم وضعیت «قرمز» هوای تهران
آغاز ثبت‌نام قطعی کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر
اعزام گسترده نیروی امدادی برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های دیزمار
ازوجی: نظام بازنشستگی برای دولت چالش‌زاست
احتمال تشکیل کارگروه آلودگی هوا برای هفته آینده
آتش‌سوزی در بزرگراه یادگار؛ خسارت به چند خودرو و منازل ویلایی
استاندار تهران: در شرایط آلودگی هوا مردم از سفر‌های غیرضرور درون شهری پرهیز کنند
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع