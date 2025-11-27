باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در پی افزایش توجه هلدینگهای تخصصی سرمایهگذاری به پروژههای سودآور در حوزه انرژیبر و صنایع معدنی، جمعی از مدیران ارشد این هلدینگها طی بازدیدی تخصصی از منطقه ویژه اقتصادی لامرد، آخرین ظرفیتهای توسعهای این منطقه را بررسی کردند.
سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جریان این بازدید با تشریح مزیتهای سرمایهگذاری در این منطقه افزود: این منطقه ویژه، پایگاه امن سرمایهگذاری در قلب کمربند انرژی جنوب ایران؛ جایی که دسترسی به میادین عظیم گازی پارس جنوبی و شمالی، هُما، شانول، وراوی، تابناک و دیگر میادین اکتشافی همجوار، مجاورت با خطوط چهارم و هشتم گاز سراسری، دردسترس بودن معادنی با ذخایر میلیاردی دولومیت، سنگ آهک و سنگ گچ، امکان تأمین آسانِ خوراکِ صنایعِ انرژیبر را فراهم کرده است.
او ادامه داد: این منطقه با وسعت ۸۵۰۰ هکتار، در مرز تلاقی سه استان زرخیز فارس، بوشهر و هرمزگان و در مجاورت فرودگاه بینالمللی لامرد و نزدیک به فرودگاه خلیج فارس عسلویه قرار دارد که با موقعیت پس کرانه، نقش برجستهای در توسعه اقتصاد دریا محور دارد.
جایگاه ژئوپلیتیک منطقه ویژه لامرد
برهانی با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیک منطقه ویژه لامرد و دسترسیهای ترانزیتی این منطقه، گفت: دسترسی به بندر صنعتی–معدنی پارسیان با ظرفیت ۴۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری سالانه، اتصال به کریدور شمال–جنوب و قرارگیری در مسیر خط انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان و در برنامه اتصال لامرد-پارسیان به شبکه راه آهن سراسری و دیگر زیرساختهای تکمیلی، منطقه ویژه لامرد را به یکی از معدود نقاط ایران تبدیل کرده که تمامی ملزومات رقابتی برای توسعه صنایع بزرگ انرژیبر نظیر آلومینیوم، منیزیوم، پتروشیمی، فولاد و سیمان فراهم است.
ایفای نقش منطقه ویژه لامرد در تحقق برنامه صادرات غیرنفتی کشور
او بیان کرد: این منطقه از زیرمجموعههای سازمان ایمیدرو با مشوقهایی نظیر معافیتهای مالیاتی و گمرکی، رفع بروکراسیهای اداری، و با ایجاد طرحهای بزرگی نظیر مجتمع آلومینیوم کشور (سالکو) و صادرات محصولات شمشهای آلومینیومی از این کانون صنعتی، نقش برجستهای در تحقق اهداف صادرات غیرنفتی برنامه هفتم توسعه ایفا میکند.
او با تاکید بر اینکه لامرد بهترین نقطه برای ایجاد صنایع پایین دست آلومینیوم است، افزود: اکنون با ایجاد این ظرفیتهای عظیم، منطقه ویژه لامرد بهترین فرصت سرمایهگذاری برای مشارکت در تکمیل زنجیره متانول، پایین دست آلومینیوم و تولید انرژیهای پاک است.
برهانی با تاکید بر آمادگی برای واگذاری زمینهای آماده به هلدینگهای مطرح سرمایهگذاری، تصریح کرد: با توجه به تکمیل زیرساختها و مزیتهای منحصربهفرد منطقه ویژه لامرد، امروز بهترین زمان برای ورود هلدینگهای تخصصی، از جمله زیرمجموعههای صندوق بازنشستگی کشوری و شستا، به پروژههای بزرگ انرژیبر، پتروشیمی و صنایع معدنی دارای توجیه فنی-اقتصادی است.
به گفته مدیرعامل منطقه ویژه لامرد، با توجه به تولید ۱۵ میلیون تن متانول در کشور و برنامه افزایش آن به بیش از ۲۵ میلیون تن در سالهای آینده طبق برنامههای توسعهای کشور، این منطقه ویژه مأموریت یافته زنجیره ارزش متانول را توسعه دهد و در همین راستا، در پی تصویب خط لوله انتقال متانول به این منطقه و تفاهمنامه بین ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، لامرد یکی از هابهای جدید پتروشیمی خواهد بود.
او با اشاره به آماده بودن بخش عمدهای از پهنههای صنعتی برای سرمایهگذاری، اضافه کرد: ۵۰۰ هکتار زمین برای تولید ۵ میلیون تن محصولات پاییندست و میانی پتروشیمی اختصاص یافته است و طرحهای امکانسنجیشده این بخش نیز آماده ارائه به سرمایهگذاران میباشد، همچنین در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز، زاویه تابش مناسب و زیرساخت آماده شامل پست برق و تجهیزات تکمیلی، ایجاد نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی را ممکن ساخته و بیش از ۱۷۰ هکتار زمین آماده برای احداث نیروگاههای جدید پیشبینی شده است.
لازم به ذکر است هم اکنون منطقه ویژه اقتصادی لامرد با احداث زیرساختهای عمرانی جامع، از جمله افزایش ظرفیت گاز ورودی از ۱۰ به ۲۹ میلیون مترمکعب در ساعت، اجرای ۲۶ کیلومتر خطوط گازرسانی و ۷ ایستگاه تقلیل فشار، ۸۸ کیلومتر خط انتقال آب و ۲۳ کیلومتر شبکه آبیاری فضای سبز، ۵۴ کیلومتر شبکه برقرسانی، ۴ ساختمان پست توزیع برق، پست ۱۳۲ و پست ۴۰۰ کیلوولت، احداث دو خط دو مداره ۴٠٠ کیلوولت ورودی به منطقه ویژه به طول ۴۶ کیلومتر، ۳۵ کیلومتر دایک حفاظت از سیلاب، ۴۵ کیلومتر کانال هدایت آبهای سطحی، دوربینهای مدار بسته به طول ٢٠ کیلومتر، ۵ سوله انبار گمرک و منطقه، ساختمانهای گمرک و حراست، اجرای بیش از ۶هزار متر فیبر نوری و یک سایت بی. تی. اس، مرکز تلفن ٢۵۶ شمارهای، احداث ٢ دستگاه آب شیرین کن برای شیرین سازی آب صنایع به ظرفیت ۶٠ لیتر بر ثانیه، احداث ۱۵ هکتار پارکینگ با ظرفیت ۱۶۸ تریلی و ۵ باسکول ۶۰ تنی، و احداث ١۴٩ کیلومتر جادههای اصلی-فرعی و پیرامونی، و فنسکشی ۶۵ کیلومتری برای ۵۷۰۰ هکتار، به قطب آماده برای استقرار طرحهای بزرگ معدنی-پتروشیمی و انرژیبر تبدیل شده است.
برپایه این گزارش، بازدید این مدیران ارشد سرمایه گذاری در حالی برگزار شد که در یک نشست تخصصی در سالن منطقه ویژه لامرد، بخش عمدهای از ظرفیتهای میادین گازی و نفتی نزدیک به منطقه ویژه لامرد و همچنین مزیتها و مشوقهای سرمایهگذاری این منطقه از سوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد تشریح شد و به پرسشهای فنی هلدینگهای سرمایهگذاری پاسخ گفته شد.
در این بازدید. نشست، فرصتهای سرمایهگذاری در زنجیره متانول، صنایع انرژیبر، پروژههای معدنی و طرحهای نوین انرژیهای تجدیدپذیر مورد ارزیابی قرار گرفت و مدیران حاضر، دورنمای تبدیل لامرد به یکی از مراکز جدید توسعه صنعتی جنوب کشور را مثبت ارزیابی کردند.
سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)، اسکندپور معاون صندوق بازنشستگی کشوری، بندپی معاون امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران ارشد هلدینگهای بزرگ کشور همچون شهیدیپور مدیرعامل تاپیکو، پناهی مدیرعامل صبا انرژی و مدیران دیگر شرکتهای مطرح سرمایهگذاری در این بازدید حضور داشتند.
طی هفتههای گذشته مدیران سرمایهگذاری هلدینگهای خلیج فارس، ساتا، غدیر و دیگر مجموعههای اقتصادی، با توجه به جذابیتها و تنوع سرمایهگذاری این منطقه، موقعیت طلایی «لامرد» را متفاوت از سایر نقاط کشور دانستند.