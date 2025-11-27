باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که توافق تعیین مرز دریایی امضا شده بین لبنان و قبرس، حقوق قبرسیهای ترک در این جزیره را نقض میکند و از این رو غیرقابل قبول است.
لبنان و قبرس روز چهارشنبه این توافق طولانیمدت را امضا کردند که هدف از آن هموار کردن راه برای اکتشاف احتمالی میادین گاز دریایی و تعمیق همکاری انرژی در مدیترانه است.
ترکیه، که یک عضو ناتو است، دولت قبرس یونانی در جزیره تقسیمشده قبرس را به رسمیت نمیشناسد و تنها کشوری است که جمهوری ترک قبرس شمالی را به رسمیت شناخته است. این کشور بارها شکایت کرده که قبرسیهای یونانی در حال نادیده گرفتن و تصاحب حقوق قبرسیهای ترک هستند.
ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که پیمانکاران ساخت یک ناوشکن دفاع هوایی را آغاز کردهاند و افزود این شناور بخشی از سیستم دفاع هوایی چندلایه برنامهریزی شده «گنبد فولادی» این کشور را تشکیل خواهد داد.
ترکیه، که یک عضو ناتو است و در سالهای اخیر تولید صنعت دفاعی خود را افزایش داده و وابستگی به تأمینکنندگان خارجی را کاهش داده است، اولین بار در ژوئیه ۲۰۲۴ برای ساخت گنبد فولادی خود - مشابه سیستم گنبد آهنین اسرائیل - را اعلام کرد.
روز چهارشنبه، ریاست صنایع دفاعی ترکیه، بالاترین مرجع صنعت دفاعی این کشور، گفت که شرکتهای دفاعی ترکیه قراردادهایی به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار برای تقویت و توسعه گنبد فولادی امضا کردهاند.
وزارت دفاع ترکیه در نشست مطبوعاتی هفتگی خود گفت: «ساخت اولین بلوک از اولین کشتی در چارچوب پروژه ناوشکن دفاع هوایی TF-۲۰۰۰ در فرماندهی کشتیسازی naval استانبول ما آغاز شده است.»
این وزارتخانه افزود: «کشتی ما که بخشی از گنبد فولادی است، در اسرع وقت ساخته خواهد شد و سهم قابل توجهی در قابلیتهای دفاع هوایی ما خواهد داشت.»
پروژه گنبد فولادی شامل ۴۷ جزء است که از رادارها و موشکها گرفته تا سنسورهای الکترو-اپتیکال، مراکز فرماندهی و کنترل، و عناصر دفاع هوایی با بردهای مختلف را در بر میگیرد.
منبع: رویترز