ترکیه توافق تعیین مرز دریایی بین لبنان و قبرس را به دلیل نقض حقوق قبرسی‌های ترک غیرقابل قبول خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که توافق تعیین مرز دریایی امضا شده بین لبنان و قبرس، حقوق قبرسی‌های ترک در این جزیره را نقض می‌کند و از این رو غیرقابل قبول است.

لبنان و قبرس روز چهارشنبه این توافق طولانی‌مدت را امضا کردند که هدف از آن هموار کردن راه برای اکتشاف احتمالی میادین گاز دریایی و تعمیق همکاری انرژی در مدیترانه است.

ترکیه، که یک عضو ناتو است، دولت قبرس یونانی در جزیره تقسیم‌شده قبرس را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها کشوری است که جمهوری ترک قبرس شمالی را به رسمیت شناخته است. این کشور بار‌ها شکایت کرده که قبرسی‌های یونانی در حال نادیده گرفتن و تصاحب حقوق قبرسی‌های ترک هستند.

ترکیه آغاز ساخت ناوشکن دفاع هوایی بومی را اعلام کرد

ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که پیمانکاران ساخت یک ناوشکن دفاع هوایی را آغاز کرده‌اند و افزود این شناور بخشی از سیستم دفاع هوایی چندلایه برنامه‌ریزی شده «گنبد فولادی» این کشور را تشکیل خواهد داد.

ترکیه، که یک عضو ناتو است و در سال‌های اخیر تولید صنعت دفاعی خود را افزایش داده و وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی را کاهش داده است، اولین بار در ژوئیه ۲۰۲۴ برای ساخت گنبد فولادی خود - مشابه سیستم گنبد آهنین اسرائیل - را اعلام کرد.

روز چهارشنبه، ریاست صنایع دفاعی ترکیه، بالاترین مرجع صنعت دفاعی این کشور، گفت که شرکت‌های دفاعی ترکیه قرارداد‌هایی به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار برای تقویت و توسعه گنبد فولادی امضا کرده‌اند.

وزارت دفاع ترکیه در نشست مطبوعاتی هفتگی خود گفت: «ساخت اولین بلوک از اولین کشتی در چارچوب پروژه ناوشکن دفاع هوایی TF-۲۰۰۰ در فرماندهی کشتی‌سازی naval استانبول ما آغاز شده است.»

این وزارتخانه افزود: «کشتی ما که بخشی از گنبد فولادی است، در اسرع وقت ساخته خواهد شد و سهم قابل توجهی در قابلیت‌های دفاع هوایی ما خواهد داشت.»

پروژه گنبد فولادی شامل ۴۷ جزء است که از رادار‌ها و موشک‌ها گرفته تا سنسور‌های الکترو-اپتیکال، مراکز فرماندهی و کنترل، و عناصر دفاع هوایی با برد‌های مختلف را در بر می‌گیرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: قبرس ، ترکیه ، دفاع موشکی
خبرهای مرتبط
اردوغان: استقرار نیرو‌های ترکیه‌ای در غزه در مرحله بررسی است
بلاروس پیشنهاد میزبانی مذاکرات صلح اوکراین را مطرح کرد
سئول: کره شمالی و جنوبی در بن‌بست «بسیار خطرناکی» قرار دارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصمیم ضد ایرانی استرالیا علیه سپاه پاسداران
ترامپ: تیراندازی واشنگتن یک «عمل تروریستی» بود/ ورود افغان‌ها تحت دولت بایدن بازنگری می‌شود
ونزوئلا ۶ خط هواپیمایی خارجی را به دلیل تعلیق پروازها ممنوع کرد
حادثه قطار آزمایشی در چین ۱۱ کشته بر جای گذاشت
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ غرب اندونزی را لرزاند
درخواست حماس از میانجی‌ها برای تضمین خروج امن مبارزان از تونل‌های رفح
آمریکا بررسی درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را متوقف کرد
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار
ترامپ: معمار فروپاشی غرب و تجزیه اروپا
آخرین اخبار
هشدار عفو بین‌الملل درباره تداوم نسل‌کشی در غزه
ترکیه ساخت ناوشکن دفاع هوایی «گنبد فولادی» را کلید زد/واکنش آنکارا توافق دریایی لبنان و قبرس
برگزاری نشست مشترک تجاری ایران و طالبان در هرات با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی
تشکیل شرکت زراعی مشترک ایران و افغانستان برای خودکفایی دانه‌های روغنی و توسعه صنعتی
لوکاشنکو: در جنگ اوکراین برنده‌ای وجود نخواهد داشت
وزارت دفاع چین: ژاپن بهای سنگینی برای مداخله در تایوان خواهد پرداخت
ترامپ آفریقای جنوبی را از حضور در اجلاس G۲۰ محروم کرد
ازسرگیری صدور برگه‌های تثبیت هویت برای اتباع افغانستانی در مشهد
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
ترامپ: معمار فروپاشی غرب و تجزیه اروپا
هدف ما تبدیل هرات و خراسان به کانون تحولات اقتصادی منطقه است
رونمایی از مجموعه شعر رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با عنوان «نگارینه» در مشهد
حضور سرپرست وزارت صنعت طالبان در نمایشگاه حلال استانبول؛ تأکید بر توسعه تجارت منطقه‌ای
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار
ژاپن درخواست ترامپ از تاکایچی برای نرمش در قبال تایوان را رد کرد
ونزوئلا ۶ خط هواپیمایی خارجی را به دلیل تعلیق پروازها ممنوع کرد
ترامپ به نخست‌وزیر ژاپن: چین را بر سر تایوان تحریک نکنید
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ غرب اندونزی را لرزاند
تصمیم ضد ایرانی استرالیا علیه سپاه پاسداران
حادثه قطار آزمایشی در چین ۱۱ کشته بر جای گذاشت
درخواست حماس از میانجی‌ها برای تضمین خروج امن مبارزان از تونل‌های رفح
آمریکا بررسی درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را متوقف کرد
ترامپ: تیراندازی واشنگتن یک «عمل تروریستی» بود/ ورود افغان‌ها تحت دولت بایدن بازنگری می‌شود
شلیک به دو عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید
ترکیه آماده است به عنوان ضامن صلح در غزه عمل کند
ترامپ خبرنگار نیویورک تایمز را «زشت» خواند
شمار قربانیان آتش‌سوزی مرگبار در هنگ‌کنگ به ۳۶ نفر رسید + فیلم
آمریکا معافیت‌های تعرفه‌ای برخی از کالا‌های صنعتی چین را تمدید کرد
سازمان ملل: بیش از ۱۰۰۰ سودانی در پی تشدید ناامنی در کردفان جنوبی آواره شدند
درخواست‌ها برای برکناری ویتکاف پس از افشای مکالمه جنجالی او با کرملین بالاگرفت