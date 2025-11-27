باشگاه خبرنگاران جوان - امیر حسین خان، رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، از پایان عملیات اطفا حریق جنگل‌ها و مراتع استان گلستان خبر داد. این عملیات که از تاریخ ۲ آذرماه تا ۶ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه داشت، در مناطق مختلف استان شامل شهرستان‌های گالیکش، مینودشت، کلاله، آزادشهر و کردکوی انجام شد.

وی با اشاره به جزئیات مناطق متأثر از آتش‌سوزی گفت: عملیات لکه‌گیری حریق در روستای بش اویلی شهرستان گالیکش همچنان ادامه دارد و در سایر مناطق شامل روستای ساسنگ مینودشت، روستای گونیلی کلاله، روستا‌های سوسرا و وطن آزادشهر و مناطق جنگلی رادکان و دشت مابین سایت درازنو و روستای بالاجاده کردکوی، عملیات اطفا حریق پایان یافته است.

حسین خان افزود: در این عملیات ۳۸ تیم شامل ۱۱۷ نفر نیرو‌های عملیاتی و پشتیبانی (۶۲ پرسنل و ۵۵ داوطلب) مشارکت داشتند که از این تعداد ۹۵ نفر در عملیات میدانی و ۲۲ نفر در ستاد، مرکز کنترل، کروی پروازی و تیم باور فعالیت داشتند.

وی درباره تجهیزات و پشتیبانی گفت: برای عملیات از یک فروند بالگرد، ۵ دستگاه آمبولانس، ۱۱ خودروی کمک‌دار استفاده شد. بالگرد در مجموع ۲۰ سورتی پرواز انجام داد که شامل ۶ ساعت و ۴۵ دقیقه پرواز و ۹ مرحله آبگیری و اطفا هوایی بود.

رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر خاطر نشان کرد: برای پشتیبانی عملیات، ۱۸۰ نفر از نیرو‌های عملیاتی شعب شرق استان شامل گنبدکاووس، آزادشهر، مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه در حالت آماده‌باش قرار داشتند تا در صورت نیاز به مناطق آسیب‌دیده اعزام شوند.

منبع: سازمان امداد و نجات