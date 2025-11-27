باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضایی،مدیر کل امور مالیاتی استان قم در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه وضع درآمدی استان در ماه‌های گذشته مطلوب نبوده است افزود: درآمد‌های پیش‌بینی‌شده به‌طور کامل محقق نشده و حدود ۸۵ درصد وصول شده است؛ تلاش ما این است که نه با فشار به تولیدکننده، بلکه با مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید، کسری بودجه را جبران کنیم.

وی با اشاره به ایجاد ساختار جدید مقابله با فرار مالیاتی گفت: واحد تخصصی فرار مالیاتی به تازگی تشکیل شده و گروه‌های رسیدگی در آن مستقر شده‌اند که بخش زیادی از وصولی‌های جدید ما از همین محل بوده است؛ هرچند رقم دقیق آن هنوز نهایی نشده، اما میزان وصول از محل مبارزه با فرار مالیاتی بسیار بیشتر از سایر بخش‌هاست.

رضایی همچنین با اشاره به الزامات قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: از اول دی همه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پایه‌های مالیاتی، موظف به صدور فاکتور الکترونیکی هستند.

همه فعالان اقتصادی که مشمول سامانه و پایه‌های مالیاتی هستند باید فاکتور‌های خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند چرا که فاکتور‌های کاغذی از این تاریخ به بعد اعتبار ندارد.

وی درباره وضع تبصره ۶ قانون بودجه افزود: برای امسال ۵۱۰ میلیارد تومان برای ۱۳ طرح پیش‌بینی شده بود که خوشبختانه تاکنون ۲۴۰ میلیارد تومان آن محقق شده است.

رضایی با بیان اینکه دو طرح به صورت کامل اجرا شده است افزود: سایر طرح‌ها نیز متناسب با میزان واریزی مؤدیان، در حال تأمین اعتبار هستند؛ به‌عبارتی مالیات‌های پرداخت‌شده دقیقاً در همان بخش‌های تعیین‌شده هزینه می‌شود.

مدیر کل امور مالیاتی قم از واریز ۱٫۸ همت (هزار و هشت‌صد میلیارد تومان) به حساب شهرداری این استان خبر داد و گفت:

این مبلغ در ۶ تا ۷ ماه اخیر از محل عوارض و مالیات‌های مربوط به ارزش‌افزوده مؤدیان پرداخت شده و در اختیار شهرداری قرار گرفته تا صرف طرح‌هایی مانند پارک‌ها، فضای سبز و ساخت‌وساز‌های شهری شود.