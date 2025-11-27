باشگاه خبرنگاران جوان - نمازجمعه این هفته تهران، هفتم آذر به امامت حجتالاسلام والمسلمین ابوترابی فرد در مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود.
دربهای مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامهها از ساعت ۱۱ خواهد بود.
سخنران این هفته پیش از خطبهها به مناسبت روز نیروی دریایی، دریادار شهرام ایرانی فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میباشد.
در بخش «معرفی کتاب منتخب هفته»، به مناسبت روز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، کتاب «تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر» (خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی، فرمانده گردان تکاوران در خرمشهر)، نوشته سید قاسم یاحسینی معرفی میشود.
این کتاب که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده، روایتی از دفاع ۳۴ روزه مردم خرمشهر و تکاوران نیروی دریایی ارتش در هفتههای نخست هشت سال دفاع مقدس را از زبان ناخدا هوشنگ صمدی که به صورت خاطرات شفاهی بیان گردیده، ارائه میدهد.
کتاب «تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر» با ۳۰ درصد تخفیف در غرفه کتاب آدینه واقع در محوطه فرهنگی شرق شبستان مصلی در معرض انتخاب علاقهمندان قرار دارد.
مجموعههایی که این هفته در محل میزهای خدمت، جنب مزار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند:
کمیته امداد امام خمینی (ره)
فرمانداری تهران
مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
شهرداری تهران
مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در طبقه دوم شبستان بانوان هر هفته در بخشهای مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز میباشند.
در بخش فعالیتهای فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، غرفههای عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز به ارائه خدمت به نمازگزاران محترم میپردازند.