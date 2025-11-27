\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u062e\u0635\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0636\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u0644\u06cc\u0627\u060c \u0645\u062a\u0627\u062b\u0631 \u0627\u0632 \u0633\u0646\u0627\u0631\u06cc\u0648\u06cc \u0633\u0627\u062e\u062a\u0646\u06af\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0647\u0627 \u067e\u0634\u062a \u0622\u0646 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n