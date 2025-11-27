باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دروغ پردازی به سبک صهیونیست‌ها + فیلم

استرالیا در اقدامی ضد ایرانی، سناریویی را اجرا کرده کرده که صهیونیست‌ها آن را نوشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اقدام خصمانه و ضد ایرانی اخیر استرالیا، متاثر از سناریوی ساختنگی است که صهیونیست ها پشت آن هستند.

