باشگاه خبرنگاران جوان- در نشست تخصصی مقامات بازرگانی و کشاورزی ایران و افغانستان که امروز (پنج‌شنبه، ۶ آذر) برگزار شد، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، از تشکیل یک شرکت سهامی زراعی قدرتمند با مشارکت کارخانه‌های قند، شرکت‌های مشاوره‌ای و منابع مالی بخش خصوصی خبر داد. وی اعلام کرد این شرکت در حوزه‌های کشت چغندر، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی فعالیت خواهد کرد و می‌تواند بخشی از تولید را در ایران و بخشی را در افغانستان انجام دهد.

تکمیل زنجیره تولید پوشاک و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی

مظفری با اشاره به ظرفیت‌های استان خراسان رضوی افزود: «این شرکت می‌تواند در قالب یک هلدینگ فعالیت کرده و زنجیره تولید پوشاک صنعتی را تکمیل نماید. همچنین کارخانه‌های روغن‌کشی با ظرفیت خالی می‌توانند فعال شوند.» وی پیشنهاد کرد این همکاری در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک دنبال شود و گفت استانداری به‌عنوان حاکمیت، پشتیبانی لازم را انجام خواهد داد.

آمادگی افغانستان برای تأمین کالاهای اساسی

نوراحمد اسلام‌جار، والی طالبان در هرات، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی افغانستان، اعلام کرد: «مصرف ماهی در افغانستان ۱۱۲ هزار تن است که تنها ۱۲ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود. ما آماده همکاری برای افزایش تولید ماهی و عسل هستیم.» وی بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید و بیان کرد: «افزایش تعاملات اقتصادی زمینه‌ساز رشد متوازن و توسعه پایدار خواهد بود.»

تشکیل کارگروه‌های تخصصی صنعتی

محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه صنعت خبر داد و گفت: «این کارگروه‌ها در بخش‌های مشاوره، ماشین‌سازی و سرمایه‌گذاری مشترک فعالیت خواهند کرد.» وی هدف اصلی این کارگروه‌ها را تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه صنایع سبک و متوسط در هرات عنوان کرد.

کاهش وابستگی به واردات دور و ایجاد اشتغال

سیادت با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی افغانستان گفت: «در حال حاضر بخشی از نیاز ایران به محصولاتی مانند حبوبات از کشورهای دوردست تأمین می‌شود. در حالی که اگر این محصولات از افغانستان وارد شود، هم اطمینان خاطر برای کشاورزان افغانستانی ایجاد می‌شود و هم نیاز ایران سریع‌تر تأمین می‌گردد.» وی افزود ایجاد اشتغال در افغانستان نقش مهمی در کاهش مهاجرت غیرقانونی و افزایش ثبات اجتماعی دارد.

نیاز خراسان رضوی به واردات دام زنده

مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به نیاز این استان به تأمین گوشت قرمز از خارج گفت: «در صورت واردات دام زنده، شرط ما این است که قیمت تمام‌شده کمتر از قیمت داخلی باشد.» وی اعلام کرد ایران آمادگی کامل برای همکاری در حوزه دامپزشکی، قرنطینه و انعقاد قرارداد برای تأمین پایدار دارد.

تأکید بر همکاری در تولید عسل ارگانیک و پرورش ماهی

جعفری به دیگر ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان از جمله تولید عسل کاملاً ارگانیک و صادراتی و پرورش ماهی به‌ویژه قزل‌آلا اشاره کرد و گفت: «ما آمادگی کامل برای انتقال دانش فنی و خرید محصول تولیدی را داریم.»

این نشست تخصصی در ادامه سفر یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی، به هرات برگزار شد و نشان داد دو طرف عزم جدی برای گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک دارند.