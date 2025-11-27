در نشست مشترک مقامات بازرگانی و کشاورزی ایران و افغانستان، راهکارهای عملی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و دامپروری بررسی و تأکید شد که با تشکیل شرکت سهامی زراعی مشترک، زمینه خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی و تقویت زنجیره تولید پوشاک صنعتی فراهم می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- در نشست تخصصی مقامات بازرگانی و کشاورزی ایران و افغانستان که امروز (پنج‌شنبه، ۶ آذر) برگزار شد، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، از تشکیل یک شرکت سهامی زراعی قدرتمند با مشارکت کارخانه‌های قند، شرکت‌های مشاوره‌ای و منابع مالی بخش خصوصی خبر داد. وی اعلام کرد این شرکت در حوزه‌های کشت چغندر، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی فعالیت خواهد کرد و می‌تواند بخشی از تولید را در ایران و بخشی را در افغانستان انجام دهد.

تکمیل زنجیره تولید پوشاک و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی

مظفری با اشاره به ظرفیت‌های استان خراسان رضوی افزود: «این شرکت می‌تواند در قالب یک هلدینگ فعالیت کرده و زنجیره تولید پوشاک صنعتی را تکمیل نماید. همچنین کارخانه‌های روغن‌کشی با ظرفیت خالی می‌توانند فعال شوند.» وی پیشنهاد کرد این همکاری در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک دنبال شود و گفت استانداری به‌عنوان حاکمیت، پشتیبانی لازم را انجام خواهد داد.

آمادگی افغانستان برای تأمین کالاهای اساسی

نوراحمد اسلام‌جار، والی طالبان در هرات، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی افغانستان، اعلام کرد: «مصرف ماهی در افغانستان ۱۱۲ هزار تن است که تنها ۱۲ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود. ما آماده همکاری برای افزایش تولید ماهی و عسل هستیم.» وی بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید و بیان کرد: «افزایش تعاملات اقتصادی زمینه‌ساز رشد متوازن و توسعه پایدار خواهد بود.»

تشکیل کارگروه‌های تخصصی صنعتی

محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه صنعت خبر داد و گفت: «این کارگروه‌ها در بخش‌های مشاوره، ماشین‌سازی و سرمایه‌گذاری مشترک فعالیت خواهند کرد.» وی هدف اصلی این کارگروه‌ها را تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه صنایع سبک و متوسط در هرات عنوان کرد.

کاهش وابستگی به واردات دور و ایجاد اشتغال

سیادت با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی افغانستان گفت: «در حال حاضر بخشی از نیاز ایران به محصولاتی مانند حبوبات از کشورهای دوردست تأمین می‌شود. در حالی که اگر این محصولات از افغانستان وارد شود، هم اطمینان خاطر برای کشاورزان افغانستانی ایجاد می‌شود و هم نیاز ایران سریع‌تر تأمین می‌گردد.» وی افزود ایجاد اشتغال در افغانستان نقش مهمی در کاهش مهاجرت غیرقانونی و افزایش ثبات اجتماعی دارد.

نیاز خراسان رضوی به واردات دام زنده

مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به نیاز این استان به تأمین گوشت قرمز از خارج گفت: «در صورت واردات دام زنده، شرط ما این است که قیمت تمام‌شده کمتر از قیمت داخلی باشد.» وی اعلام کرد ایران آمادگی کامل برای همکاری در حوزه دامپزشکی، قرنطینه و انعقاد قرارداد برای تأمین پایدار دارد.

تأکید بر همکاری در تولید عسل ارگانیک و پرورش ماهی

جعفری به دیگر ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان از جمله تولید عسل کاملاً ارگانیک و صادراتی و پرورش ماهی به‌ویژه قزل‌آلا اشاره کرد و گفت: «ما آمادگی کامل برای انتقال دانش فنی و خرید محصول تولیدی را داریم.»

این نشست تخصصی در ادامه سفر یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی، به هرات برگزار شد و نشان داد دو طرف عزم جدی برای گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک دارند.

برچسب ها: روابط ایران و افغانستان ، تجارت ایران و افغانستان ، تعامل با طالبان
خبرهای مرتبط
دیدار وزیرخارجه ایران با مقامات طالبان
طالبان:
روابط ایران و افغانستان پابرجا خواهد ماند
ادامه همدردی مسئولان افغانستان با مردم و دولت ایران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصمیم ضد ایرانی استرالیا علیه سپاه پاسداران
ترامپ: تیراندازی واشنگتن یک «عمل تروریستی» بود/ ورود افغان‌ها تحت دولت بایدن بازنگری می‌شود
ونزوئلا ۶ خط هواپیمایی خارجی را به دلیل تعلیق پروازها ممنوع کرد
حادثه قطار آزمایشی در چین ۱۱ کشته بر جای گذاشت
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ غرب اندونزی را لرزاند
درخواست حماس از میانجی‌ها برای تضمین خروج امن مبارزان از تونل‌های رفح
آمریکا بررسی درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را متوقف کرد
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار
ترامپ: معمار فروپاشی غرب و تجزیه اروپا
آخرین اخبار
هشدار عفو بین‌الملل درباره تداوم نسل‌کشی در غزه
ترکیه ساخت ناوشکن دفاع هوایی «گنبد فولادی» را کلید زد/واکنش آنکارا توافق دریایی لبنان و قبرس
برگزاری نشست مشترک تجاری ایران و طالبان در هرات با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی
تشکیل شرکت زراعی مشترک ایران و افغانستان برای خودکفایی دانه‌های روغنی و توسعه صنعتی
لوکاشنکو: در جنگ اوکراین برنده‌ای وجود نخواهد داشت
وزارت دفاع چین: ژاپن بهای سنگینی برای مداخله در تایوان خواهد پرداخت
ترامپ آفریقای جنوبی را از حضور در اجلاس G۲۰ محروم کرد
ازسرگیری صدور برگه‌های تثبیت هویت برای اتباع افغانستانی در مشهد
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
ترامپ: معمار فروپاشی غرب و تجزیه اروپا
هدف ما تبدیل هرات و خراسان به کانون تحولات اقتصادی منطقه است
رونمایی از مجموعه شعر رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با عنوان «نگارینه» در مشهد
حضور سرپرست وزارت صنعت طالبان در نمایشگاه حلال استانبول؛ تأکید بر توسعه تجارت منطقه‌ای
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار
ژاپن درخواست ترامپ از تاکایچی برای نرمش در قبال تایوان را رد کرد
ونزوئلا ۶ خط هواپیمایی خارجی را به دلیل تعلیق پروازها ممنوع کرد
ترامپ به نخست‌وزیر ژاپن: چین را بر سر تایوان تحریک نکنید
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ غرب اندونزی را لرزاند
تصمیم ضد ایرانی استرالیا علیه سپاه پاسداران
حادثه قطار آزمایشی در چین ۱۱ کشته بر جای گذاشت
درخواست حماس از میانجی‌ها برای تضمین خروج امن مبارزان از تونل‌های رفح
آمریکا بررسی درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را متوقف کرد
ترامپ: تیراندازی واشنگتن یک «عمل تروریستی» بود/ ورود افغان‌ها تحت دولت بایدن بازنگری می‌شود
شلیک به دو عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید
ترکیه آماده است به عنوان ضامن صلح در غزه عمل کند
ترامپ خبرنگار نیویورک تایمز را «زشت» خواند
شمار قربانیان آتش‌سوزی مرگبار در هنگ‌کنگ به ۳۶ نفر رسید + فیلم
آمریکا معافیت‌های تعرفه‌ای برخی از کالا‌های صنعتی چین را تمدید کرد
سازمان ملل: بیش از ۱۰۰۰ سودانی در پی تشدید ناامنی در کردفان جنوبی آواره شدند
درخواست‌ها برای برکناری ویتکاف پس از افشای مکالمه جنجالی او با کرملین بالاگرفت