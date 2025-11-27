باشگاه خبرنگاران جوان - محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در هفتمین جشنواره ملی بورس و رسانه ضمن ضروری دانستن مساله «سرمایه اجتماعی» در کشور، اظهارکرد: همه تلاشها در حوزه روابط عمومی و رسانه باید در جهتی باشد که تا به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه کمک کند.
دبیر شورای اطلاع رسانی دولت بها دادن به رسانهها را یکی از راههای افزایش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: روابطعمومیها نباید رسانه را رقیب خود و یا مخل کارکردشان بدانند؛ رسانه صدای مردم و بهترین بستر برای بسط گفتوگوی اجتماعی در جامعه است.
وی افزود: منطق روایت در جامعه و شنیدن و فهمیدن از جانب مردم عوض شده است؛ باید از روایات رسمی و گزارش کارمحور فاصله گرفت. مردم باید روایت خود را در سیاستگذاریها مشاهده کنند. روایتها امروز در کامنتها و استوریهاست نه اتاق جلسات.
گلزاری با اشاره به مصوبه دولت درباره مورد بنزین اظهارکرد: دولت مسیر شوکدرمانی را طی نکرد؛ بامردم صادق بود و حتی پیش از اعلام نرخ جدید برای کارتهای اضطراری جایگاهها، موضوع را اطلاعرسانی کرد. برخی میگویند اطلاعرسانی دچار بیعملی شده است. آنها با توجه به مدلهای ذهنی خود عملگرا بودن را تعریف میکنند. همان روشهای تکرارشونده گذشته که از قضا بیشتر بحرانآفرین شدهاند. باید محرمانگی را از تصمیمها برداشت. نباید به اسم بیان پیشرفتها، نگران درمیان گذاشتن مشکلات با مردم شد. مصوبه دولت درباره بنزین جزو معدود مصوبات قیمتگذاری در این حوزه است که محرمانگی ندارد. چون باید صدای موافقان، منتقدان و کارشناسان به درستی در سطح جامعه شنیده شود.
گلزاری ادامه داد: دولت باور دارد اجرای تصمیمات بعد از گفتوگوی اجتماعی و بیان دیدگاههای موافق و مخالف، سادهتر خواهدبود.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت افزود: اینبار دولت چهاردهم به جای اینکه پشت درهای بسته و قرارگاهی، طراحی رسانهای کند، از حرف منتقدان و موافقان و حتی فریادهای سیاست زده استقبال کرد، ما معتقدیم اینگونه فرایند اجرا تسهیل میشود.
وی ادامه داد: البته اینگونه نیست که فضای چند صدایی را فقط به عنوان یک تسهیلگری اجتماعی قلمداد کنیم. اگر در افکار عمومی اجماعی برای اصلاح باشد دولت آن را خواهد شنید. دولت از گفتوگوهای صورت گرفته پیرامون مصوبه بنزین استقبال و نگرانی ها، انتقادات و پیشنهادات را رصد و بررسی میکند. همان اتفاقی که برای لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی افتاد. مصوبه بنزین هم اتفاقا با وجود کارگروهی که در آن پیش بینی شده سازوکار اصلاحی را درون خود دارد و همانطور که معاون اول رئیس جمهور هم تاکید کردند که امکان اصلاح مصوبه به نفع بیشتر برای مردم وجود دارد.
نقدپذیری دولت بالا رفته است
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت با بیان اینکه امروز دوستان رسانهای ما بیش از هر کسی میتوانند شهادت دهند که به چه میزان نقدپذیری دولت بالا رفته است، افزود: دیگر رسانهها اگرمطلبی نقادانه در خصوص عملکرد دولت بنویسند با واکنش شدید ارگانها و دستگاههای مختلف دولتی مواجه نخواهند شد. توصیه ما به روابط عمومیها این است که هرچند باید پاسخ سریع به شایعات و شبهات داد، اما در برابر انتقادات، بهترین جواب عملکرد تبیینی است؛ لذا به جای اینکه ذره بین بیندازیم و نقد را در رسانه پیدا کنیم و به مقابله با آن بپردازیم، بر رویکرد تبیینی اصرار داریم.
گلزاری گفت: باور دارم اگر همه ما علاقمند بازگشت مرجعیت رسانه به داخل کشور هستیم باید قیود مختلف را از رسانهها جدا کرد. در شورای اطلاعرسانی دولت علاوه بر اینکه تلاش میکنیم در برابر نقدهای سازنده، مانند گذشته نهضت جوابیه راه نیندازیم؛ تلاش میکنیم تا مسیر شکایت دستگاههای اجرایی از رسانهها را سخت و محدود کنیم. اینها همه تلاش برای آزادی عمل بیشتر رسانههای داخلی است.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت گفت: اصلاحیهای را در آیین نامه چگونگی تشکیل شورای اطلاع رسانی مصوب هیأت وزیران پیشنهاد دادیم که در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت مصوب و در انتظار تایید هیأت وزیران است.
این اصلاحیه تلاش دارد تا ازطریق پاسخگویی و همچنین حضور در کمیسیون ویژه این موضوع، مساله دستگاه اجرایی و رسانه حل و فصل شود و تا حدامکان شکایتها به حداقل رسیده و از سلیقهای بودن خارج شود.
دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در بخش دیگر سخنان خود درباره شایعات و لزوم واکنش سریع برای از بین بردن شبهات، خطاب به حاضران در نشست اظهار کرد: هم در بازار سرمایه که برای مردم بسیار اهمیت دارد و هم سایر حوزه ها، امکان مقابله و واکنش سریع به شایعات و اخبار جعلی بسیار اهمیت دارد. در جامعه اخبار با سرعت بالا منتشر و گردش پیدا میکند. نباید شایعات روان مردم را بیازارد. این مساله نیازمند این است که هم ما از سمت دستگاههای اجرایی و هم از جانب رسانه برای مقابله با شایعات و اخبار جعلی اقدام موثر صورت گیرد.
گلزاری در پایان برگزاری جشنوارههای رسانهای تخصصی را امری ضروری دانست که استمرار آن ارتقای بیشتر جامعه رسانهای را به دنبال خواهد داشت و از برگزارکنندگان هفتمین جشنواره ملی بورس و رسانه تقدیر کرد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت