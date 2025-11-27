برگزاری نشست مشترک تجاری ایران و طالبان در هرات با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش خبرنامه دفتر رسانهای والی طالبان در هرات، در این نشست که امروز پنجشنبه ۶ آذر در اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات برگزار شد، شش کمیته تخصصی در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی، بهداشت، حملونقل، آموزش و گمرکات، طرحها و بررسیهای تازه خود را در ارتباط با توافقات پیشین ششمین اجلاس مشترک اقتصادی ارائه کردند.
تأکید والی هرات بر توسعه تجارت و ترانزیت
نوراحمد اسلامجار، والی طالبان در هرات، در این جلسه بر افزایش سطح واردات و صادرات میان هرات و خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: «این نشستها میتواند زمینه رشد بازارهای مشترک و توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور را فراهم سازد.» وی همچنین از همکاری حکومت طالبان در ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش روابط تجاری و استفاده بیشتر از خط آهن هرات–خواف خبر داد.
اولویتهای سرمایهگذاری در هرات
اسلامجار سرمایهگذاری در بخشهای صنعت، کشاورزی و دامداری را از اولویتهای هرات دانست و بر عزم طرف افغانستانی برای توسعه همکاریها تأکید نمود.
حمایت ایران از افزایش مبادلات تجاری
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، نیز ضمن استقبال از تلاشهای طرف افغانستانی، تأکید کرد: «ایران از هر طرحی که به افزایش صادرات و واردات میان دو طرف کمک کند حمایت خواهد کرد.» وی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای موجود در هرات و رفع موانع تجاری تأکید نمود.
استفاده از ظرفیت بندر چابهار برای صادرات افغانستان
استاندار خراسان رضوی گفت: «ایران آماده است با ایجاد تسهیلات در بندر چابهار، زمینه انتقال کالاهای صادراتی افغانستان به بازارهای منطقه را فراهم کند.»
این نشست در حالی برگزار شد که روز گذشته هیأت ۶۵ نفره اقتصادی و تجاری خراسان رضوی به ریاست استاندار این استان وارد هرات شد. این هیأت شامل مدیران دولتی، فعالان برجسته بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود و هدف اصلی آن بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای اقتصادی، حملونقل و گمرکی میان دو طرف عنوان شد.
گفتنی است سفر هیأت ایرانی به هرات در ادامه سفر تابستان گذشته نوراحمد اسلامجار، والی طالبان در هرات، به مشهد انجام شد. اسلامجار در آن سفر با مقامات استانی خراسان رضوی دیدار کرده و چند سند همکاری در حوزههای اقتصادی، آموزشی و بهداشتی امضا کرده بود.
عزم جدی برای توسعه همکاریهای منطقهای
این رفتوآمدهای متقابل نشاندهنده عزم جدی دو طرف برای گسترش مناسبات اقتصادی، تسهیل ترانزیت و استفاده از ظرفیتهای مشترک در مسیر توسعه همکاریهای منطقهای است.