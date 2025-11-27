رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی فارس از پلمب یک کارگاه غیرمجاز و کشف ۲۰ هزار لیتر آبلیموی غیربهداشتی در آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسن گودرزی رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی فارس اظهار کرد: در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح صنوف و اماکن عمومی، پس از اقدامات پلیسی یک کارگاه تولید آبلیموی غیرمجاز شناسایی و در این خصوص مقدار ۲۰ هزار لیتر آبلیموی غیربهداشتی کشف شد.

او افزود: در این خصوص متصدی کارگاه دستگیر، محل مذکور پلمب و پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرکز بهداشت شد.

 سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه در ادامه بازدید‌ها یک انبار دپو ملزومات و لوازم یدکی خودرو در یکی از محلات شیراز شناسایی شد، گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی طی هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی به همراه عوامل سازمان استاندارد پس از بازرسی از انبار مذکور، تعداد ۳ هزار و ۵۸۳ قلم انواع محصولات و ملزومات خودرو‌های داخلی و خارجی غیرمجاز با ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال کشف و در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت اقتصادی استان شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: کارگاه غیرمجاز ، تولید آبلیمو ، پلمب کارگاه
