باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرماندهی عملیات مشترک عراق شامگاه چهارشنبه، در خصوص حضور جنگندههای خارجی در آسمان تعدادی از مناطق جنوبی این کشور، توضیحاتی ارائه داد.
فرماندهی عملیات مشترک در بیانیهای اظهار داشت: « برخی از وبسایتهای شبکههای اجتماعی اخباری مبنی بر حضور هواپیماهای جنگی خارجی که در آسمان تعدادی از مناطق جنوبی کشور گشتزنی میکنند، منتشر کردند. ما مایل به شفافسازی هستیم که این هواپیماها متعلق به نیروی هوایی عراق از نوع F-۱۶ و انواع دیگر هستند و در حال اجرای یک رزمایش تاکتیکی برای بالا بردن توانمندیها، بررسی آمادگی کامل و کاهش وابستگی به ائتلاف بینالمللی میباشند.»
در ادامه بیانیه عراق آمده است: « این آموزش بر اساس یک طرح سیستماتیک و با تایید ریاست ستاد ارتش عراق توسط قهرمانان نیروی هوایی در حال اجرا است. پروازهای هوایی آنها طی دو روز گذشته، مناطق مشخصشده برای آموزش در بخشهای جنوبی و جنوب شرقی عراق را در زمانهای مختلف شبانهروز در برگرفته است و پروازهای دیگری نیز بر اساس برنامههای ترسیمشده انجام خواهد شد.»
در پایان فرماندهی عملیات مشترک عراق از رسانهها و وبلاگنویسان خواست تا در انتقال اطلاعات دقت کرده و اخبار را از منابع رسمی آن دریافت نمایند.
شایان ذکر است که منابع محلی در استان میسان عراق شامگاه سهشنبه (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵) از شنیده شدن صدای مهیبی از آسمان مناطق مختلف مرکز استان خبر دادند. صدایی که بر اثر عبور یک جنگنده از دیوار صوتی ایجاد شده بود.
در همان زمان برخی در شبکههای اجتماعی اعلام کردند که این حادثه ناشی از تلاش جنگندههای آمریکایی برای شکستن دیوار صوتی در آسمان منطقه «ابو شطیط» در نزدیکی مرز عراق و ایران بوده است، گزارشهای دیگری نیز منتشر شد که احتمال حضور و دخالت جنگندههای اسرائیلی در این رویداد را مطرح میکرد.
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)