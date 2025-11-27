فرماندهی عملیات مشترک عراق توضیح داد که جنگنده‌هایی که اخیرا از آسمان عبور کردند، متعلق به نیروی هوایی این کشور و جنگنده‌های F-۱۶ ارتش عراق هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرماندهی عملیات مشترک عراق شامگاه چهارشنبه، در خصوص حضور جنگنده‌های خارجی در آسمان تعدادی از مناطق جنوبی این کشور، توضیحاتی ارائه داد.

فرماندهی عملیات مشترک در بیانیه‌ای اظهار داشت: « برخی از وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر حضور هواپیما‌های جنگی خارجی که در آسمان تعدادی از مناطق جنوبی کشور گشت‌زنی می‌کنند، منتشر کردند. ما مایل به شفاف‌سازی هستیم که این هواپیما‌ها متعلق به نیروی هوایی عراق از نوع F-۱۶ و انواع دیگر هستند و در حال اجرای یک رزمایش تاکتیکی برای بالا بردن توانمندی‌ها، بررسی آمادگی کامل و کاهش وابستگی به ائتلاف بین‌المللی می‌باشند.»

در ادامه بیانیه عراق آمده است: « این آموزش بر اساس یک طرح سیستماتیک و با تایید ریاست ستاد ارتش عراق توسط قهرمانان نیروی هوایی در حال اجرا است. پرواز‌های هوایی آنها طی دو روز گذشته، مناطق مشخص‌شده برای آموزش در بخش‌های جنوبی و جنوب شرقی عراق را در زمان‌های مختلف شبانه‌روز در برگرفته است و پرواز‌های دیگری نیز بر اساس برنامه‌های ترسیم‌شده انجام خواهد شد.»

در پایان فرماندهی عملیات مشترک عراق از رسانه‌ها و وبلاگ‌نویسان خواست تا در انتقال اطلاعات دقت کرده و اخبار را از منابع رسمی آن دریافت نمایند.

شایان ذکر است که منابع محلی در استان میسان عراق شامگاه سه‌شنبه (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵) از شنیده شدن صدای مهیبی از آسمان مناطق مختلف مرکز استان خبر دادند. صدایی که بر اثر عبور یک جنگنده از دیوار صوتی ایجاد شده بود.

در همان زمان برخی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که این حادثه ناشی از تلاش جنگنده‌های آمریکایی برای شکستن دیوار صوتی در آسمان منطقه «ابو شطیط» در نزدیکی مرز عراق و ایران بوده است، گزارش‌های دیگری نیز منتشر شد که احتمال حضور و دخالت جنگنده‌های اسرائیلی در این رویداد را مطرح می‌کرد.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: دیوار صوتی ، جنگنده های عراق
خبرهای مرتبط
سردار نائینی:
جنگ ۱۲ روزه اقتدار ایران را به رخ کشید + فیلم
سرلشکر موسوی:
نداجا به هرگونه تجاوزی پاسخ پشیمان کننده خواهد داد
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصمیم ضد ایرانی استرالیا علیه سپاه پاسداران
ترامپ: تیراندازی واشنگتن یک «عمل تروریستی» بود/ ورود افغان‌ها تحت دولت بایدن بازنگری می‌شود
ونزوئلا ۶ خط هواپیمایی خارجی را به دلیل تعلیق پروازها ممنوع کرد
حادثه قطار آزمایشی در چین ۱۱ کشته بر جای گذاشت
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ غرب اندونزی را لرزاند
ازسرگیری صدور برگه‌های تثبیت هویت برای اتباع افغانستانی در مشهد
درخواست حماس از میانجی‌ها برای تضمین خروج امن مبارزان از تونل‌های رفح
آمریکا بررسی درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را متوقف کرد
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار
آخرین اخبار
روسیه: عضویت اوکراین در ناتو برای مسکو غیرقابل قبول خواهد بود
نظارت اسرائیل با هوش مصنوعی بر شبکه‌های اجتماعی سربازان
عراق: پرواز جنگنده‌‎ها، رزمایش داخلی است
قوه قضائیه عراق: نامزد نخست‌وزیری مورد حمایت نداریم
هشدار عفو بین‌الملل درباره تداوم نسل‌کشی در غزه
ترکیه ساخت ناوشکن دفاع هوایی «گنبد فولادی» را کلید زد/واکنش آنکارا توافق دریایی لبنان و قبرس
برگزاری نشست مشترک تجاری ایران و طالبان در هرات با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی
تشکیل شرکت زراعی مشترک ایران و افغانستان برای خودکفایی دانه‌های روغنی و توسعه صنعتی
لوکاشنکو: در جنگ اوکراین برنده‌ای وجود نخواهد داشت
وزارت دفاع چین: ژاپن بهای سنگینی برای مداخله در تایوان خواهد پرداخت
ترامپ آفریقای جنوبی را از حضور در اجلاس G۲۰ محروم کرد
ازسرگیری صدور برگه‌های تثبیت هویت برای اتباع افغانستانی در مشهد
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
ترامپ: معمار فروپاشی غرب و تجزیه اروپا
هدف ما تبدیل هرات و خراسان به کانون تحولات اقتصادی منطقه است
رونمایی از مجموعه شعر رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با عنوان «نگارینه» در مشهد
حضور سرپرست وزارت صنعت طالبان در نمایشگاه حلال استانبول؛ تأکید بر توسعه تجارت منطقه‌ای
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار
ژاپن درخواست ترامپ از تاکایچی برای نرمش در قبال تایوان را رد کرد
ونزوئلا ۶ خط هواپیمایی خارجی را به دلیل تعلیق پروازها ممنوع کرد
ترامپ به نخست‌وزیر ژاپن: چین را بر سر تایوان تحریک نکنید
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ غرب اندونزی را لرزاند
تصمیم ضد ایرانی استرالیا علیه سپاه پاسداران
حادثه قطار آزمایشی در چین ۱۱ کشته بر جای گذاشت
درخواست حماس از میانجی‌ها برای تضمین خروج امن مبارزان از تونل‌های رفح
آمریکا بررسی درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را متوقف کرد
ترامپ: تیراندازی واشنگتن یک «عمل تروریستی» بود/ ورود افغان‌ها تحت دولت بایدن بازنگری می‌شود
شلیک به دو عضو گارد ملی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید
ترکیه آماده است به عنوان ضامن صلح در غزه عمل کند
ترامپ خبرنگار نیویورک تایمز را «زشت» خواند