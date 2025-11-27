باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از حادثه فروکش کردن کف زمین و سقوط یک دستگاه کامیون در بزرگراه شهید لشکری، حوالی کیلومتر ۱۱ خیابان سیام خبر داد.
وی توضیح داد: ساعت ۱۲:۴۱ ظهر امروز این حادثه اعلام شد و چهار ایستگاه آتشنشانی به همراه دو دستگاه جرثقیل سنگین و تجهیزات لازم به محل اعزام شدند. کامیون در حال حرکت بود که به یکباره زیر چرخهای آن خالی شد؛ ظاهراً پیش از این یک آبانبار یا گودالی در محل وجود داشته که کف آن فروکش کرده بود و کامیون تقریباً کامل داخل گودال سقوط کرد.
ملکی افزود: دو کارگر حدود ۳۵ تا ۴۰ ساله که در محل مشغول تخریب و جابجایی نخاله بودند، همراه با آب و گازوئیل ماشین داخل گودال گرفتار شدند. آتشنشانان با استفاده از پمپهای تخلیه آب و گازوئیل و تثبیت کامیون با چند دستگاه جرثقیل، عملیات نجات را آغاز کردند.
وی در ادامه گفت: متأسفانه هر دو نفر پس از رهاسازی توسط تیمهای آتشنشانی و تأیید اورژانس، جان خود را از دست داده بودند. تا دقایقی دیگر محل حادثه به مالکان تحویل داده خواهد شد.
منبع: مهر