باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش رژیم تروریستی اسرائیل تصمیم گرفته است که حسابهای سربازان خود را در پلتفرمهای شبکههای اجتماعی نظارت کند و هر چیزی را که آنها منتشر میکنند، اعم از متن، تصویر یا ویدئو، مورد بررسی قرار دهد.
رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل روز چهارشنبه گزارش داد که این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مشخص شد جنبش مقاومت اسلامی (حماس) توانسته بود یک شبکه اطلاعاتی عظیم پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) ایجاد کند. حماس از طریق نظارت چند ساله بر حسابهای سربازان در شبکههای اجتماعی، اطلاعاتی درباره ارتش و تحرکات آن به دست آورده بود.
این رادیو افزود که هدف از این اقدام جدید، محدود کردن این پدیده است. بر اساس گزارش رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، یک سامانه فناوری جدید به نام (مورفیوس) که مبتنی بر هوش مصنوعی است، حسابهای سربازان ارتش این رژیم تروریستی را در شبکههای اجتماعی رصد کرده و تمام محتوای منتشر شده توسط آنها، شامل متنها، تصاویر و ویدئوها را بررسی خواهد کرد.
این رسانهی صهیونیستی توضیح داد که این سیستم با استفاده از هوش مصنوعی، یاد میگیرد که پستها را بررسی کند و مطمئن شود که آیا حاوی اطلاعات حساسی مانند محل پایگاههای نظامی، تسلیحات، یا هر نوع اطلاعات دیگری هستند یا خیر. در این گزارش ذکر شد که در صورت لزوم، این سیستم میتواند موارد مشکوک را برای بازبینی توسط مسئولان امنیت اطلاعات علامتگذاری و ارجاع دهد.
رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اشاره کرد که این سامانه به طور رسمی پس از اخذ تاییدیههای قانونی لازم، در اوایل دسامبر آینده (آذر ماه) شروع به کار خواهد کرد. این سامانه ۱۷۰ هزار سربازی را که حسابهای عمومی دارند، تحت پوشش قرار خواهد داد، اما به دلایل قانونی شامل صاحبان حسابهای خصوصی یا سربازان ذخیره نخواهد شد.
همچنین اشاره شد که یک مرحله آزمایشی چهار ماهه برای این سیستم انجام شده که طی آن حسابهای ۴۵ هزار سرباز نظارت شد و در این مدت هزاران مورد ثبت گردید که نیاز به دخالت بخش امنیت اطلاعات برای حذف پستهایی که حساس تلقی میشدند، داشت.
به گزارش رادیو، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اذعان دارد که این اقدام جدید از قوانین کنترل قدرت فراتر رفته و حریم خصوصی سربازان را محدود میکند ، اما آن را برای جلوگیری از تکرار آنچه قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد، ضروری میداند.
منبع: الجزیره