سخنگوی وزارت خارجه روسیه هر گونه تلاش اوکراین برای عضویت آتی در ناتو را مردود دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، میگوید تلاشهای ناتو برای جذب اوکراین به ساختار خود، تهدیدی برای روسیه محسوب میشود و عضویت اوکراین در این اتحاد نظامی برای مسکو غیرقابل قبول خواهد بود.
در روزهای اخیر، تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین افزایش پیدا کرده است. آمریکا طرح طرح صلح ۲۸ مادهای به اوکراین ارائه کرده که گفته میشود پس از گفتوگو و مشورت با کشورهای اروپایی، این طرح اصلاح شده و به ۱۹ ماده کاهش پیدا کرده است. گفته میشود سختگیریهای پیشین درباره عدم عضویت اوکراین در ناتو، در طرح جدید وجود ندارد و همچنین محدودیتی برای اندازه ارتش اوکراین ذکر نشده است. اما مسئله واگذاری اراضی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین که روز یکشنبه با چهرهای گرفته در برابر رسانهها ظاهر شد، میگوید که اکنون «چشماندازهای زیادی وجود دارد که میتواند مسیر صلح را واقعی کند».
اما از سوی روسیه، جدا از برخی زمزمههای نارضایتی در مورد دخالت اروپا و نشتهای غیرمجاز، واکنش تا حدودی خاموش بوده است.
پیش از این، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین گفته بود که فکر کردن به حصول توافق «زودهنگام» است.
منبع: خبرگزاری فرانسه