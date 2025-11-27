باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام موهن و ناموجه دولت استرالیا در برچسبزنی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به شدت محکوم میکند.
جمهوری اسلامی ایران این اقدام را غیرقانونی، غیر قابل توجیه و ناقض قواعد و هنجارهای حقوقی-بینالمللی در احترام به حاکمیت ملی دولتها دانسته و با ابراز انزجار از تبعیت برخی سیاستگزاران استرالیایی از سیاست شرورانه رژیم نسلکش اسرائیل در دروغپراکنی علیه ایران، مسئولیت بینالمللی دولت استرالیا را بهخاطر این عمل متخلفانه مورد تاکید قرار میدهد.
این اقدام غیرمسئولانه در امتداد خطای فاحشی است که دولت استرالیا بر اساس اتهامهای کاملا واهی و برساخته نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی مرتکب شد و رابطه دیپلماتیک دیرپای ایران-استرالیا را وجهالمصالحه باجدهی به رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار داد. این در حالی است که مراجع ذیصلاح استرالیایی از جمله پلیس نیو ساوت ولز (New South Wales) در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ صراحتا به ساختگیبودن اتهام دستداشتن ایران در اقدام علیه اهداف یهودی اذعان کرده و تصریح نموده که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر مداخله ایران در اقدامات ادعایی ضد یهودی در استرالیا وجود ندارد.
جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند اقدام سیاسی دولت استرالیا بدعتی خطرناک و مجرمانه است که با اعمال نفوذ رژیم صهیونیستی و به منظور منحرف ساختن افکار عمومی از نسلکشی در غزه طراحی شده و بنابراین به منزله همدستی بانیان ابن اقدام با جنایتکارانی است که تحت پیگرد دیوان بینالمللی کیفری قرار دارند.
وزارت امور خارجه با یادآوری جایگاه رفیع، اقتداربخش و افتخارآمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران، که نقشی بیبدیل در دفاع از کیان و امنیت ملی ایران در برابر تحاوز بیگانه و مقابله با تروریسم از جمله داعش ایفا کرده است، بر عزم دولت جمهوری اسلامی ایران بر اتخاذ همه تدابیر لازم برای دفاع از جایگاه و اعتبار نیروهای مسلح خود در برابر هرگونه برچسبزنی خصمانه تاکید میکند.