باشگاه خبرنگاران جوان _ اسکندر مومنی وزیر کشور پنجشنبه عصر در آیین افتتاح همزمان این طرحها در مجتمع فولاد اردبیل اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در اردبیل بودیم که در جریان آن ۵۶ طرح با ارزش ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به مرحله قرارداد رسید و ۵۰ میلیون دلار هم تفاهمنامه ارزی منعقد شد و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ارائه گزارشی از تفاهمنامهها و قراردادهای مربوط به فرصتهای سرمایهگذاری شناسایی شده باشیم.
وی افزود: استان اردبیل در تجارت، سرمایهگذاری و گردشگری سرآمد است و میتواند در همه این حوزهها به قطبی در سطح کشور تبدیل شود؛ چرا که اهتمام، همدلی و هماهنگی خوبی بین مسئولان استان وجود دارد و تولیدکنندگان و کارآفرینان اردبیل هم با اراده خوب و قوی برای آبادانی استان و کشور تلاش میکنند.
وزیر کشور با ابراز رضایت از شرایط امنیتی استان اردبیل، بیان کرد: امروز ۱۲ طرح اقتصادی به طور همزمان افتتاح شد که جای خرسندی دارد و از جمله آنها مجتمع فولاد اردبیل با سرمایهگذاری نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد ریال است.
وی نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایهگذاری برای تولید از سوی مقام معظم رهبری را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: پیشرفت کشور در گرو تولید است و همه تلاشها در حوزه اقتصادی و هر کاری که انجام میدهیم، باید معطوف به تولید باشد که میتواند اشتغال و ارزآوری به همراه داشته باشد.
مومنی گفت: استان اردبیل با مسئولان و نمایندگان پرتلاش و نیروی انسانی عظیم نوید روزهای خوبی را میدهد؛ چنانکه استان به واسطه امکانات اقامتی و حمل و نقل، در گردشگری نیز ظرفیتهای بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تکمیل پروژه راهآهن اردبیل- میانه در ماههای آینده و اتصال آن به راهآهن سراسری هم اتفاق خوبی است که میتواند به تسهیل صادرات کالا از اردبیل به سایر استانها و کشورهای همسایه منجر شود و تحولی عمده در استان ایجاد کند.
وزیر کشور اظهار کرد: رییسجمهور نیز در نشستهای مختلف بر تسهیل سرمایهگذاری گذاری و رفع موانع تولید تاکید دارند و از همین رو استانداران یک روز در هفته را برای بررسی مسائل و مشکلات کارافرینان و تولیدکنندگان اختصاص دادند و در مجموع همه قوا تلاش خود را بهکار گرفتند تا آیندهای روشن برای ایران و اردبیل رقم بخورد.
منبع ایرنا