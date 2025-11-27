باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت که پیشنهادهای دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین میتواند مبنای توافقهای آینده باشد، اما هنوز هیچ نسخه نهایی وجود ندارد.
پوتین در یک کنفرانس خبری در قرقیزستان گفت که آمریکا از برخی جهات موضع روسیه را در نظر گرفته است، اما «ما باید بنشینیم و درباره مسائل خاص بحث کنیم».
او گفت که آماده است هر زمان که بخواهد با آمریکا مذاکره کند.
رئیس جمهور روسیه در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت که اگر کییف از قلمرو مورد نظر مسکو عقبنشینی کند، این کشور به جنگ پایان خواهد داد.
در روزهای اخیر، تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین افزایش پیدا کرده است. آمریکا طرح طرح صلح ۲۸ مادهای به اوکراین ارائه کرده که گفته میشود پس از گفتوگو و مشورت با کشورهای اروپایی، این طرح اصلاح شده و به ۱۹ ماده کاهش پیدا کرده است.
گفته میشود سختگیریهای پیشین درباره عدم عضویت اوکراین در ناتو، در طرح جدید وجود ندارد و همچنین محدودیتی برای اندازه ارتش اوکراین ذکر نشده است. اما مسئله واگذاری اراضی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
رسانهها پیش از این اعلام کرده بودند که بر اساس طرح اولیه، اوکراین باید تمامی منطقه حاصلخیر دونباس در شرق را به روسیه واگذار میکرد.
منبع: بلومبرگ، خبرگزاری فرانسه