رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید که ماجرای صدور ویزای آمریکا سیاسی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه رقابت های فوتسال جام اقتدار با حضور پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس درباره توجه ویژه شهید سلامی به فوتبال، اظهار کرد: سردار سلامی به صورت کامل و خیلی گسترده در جریان مسائل مربوط به فوتبال مثل سربازی بازیکنان تیم ملی بود و برای برخی اعزام‌ها حتی هواپیما در اختیار ما می‌گذاشت. برگزاری تورنمنت کمترین کاری است که فدراسیون فوتبال می‌توانست انجام بدهد.

او درباره کارشکنی آمریکا برای صدور روادید اعضای هیئت ایرانی جهت حضور در قرعه‌کشی جام جهانی و اینکه ظاهراً فدراسیون علاقه‌ای ندارد باتوجه‌به صادرنشدن ویزا برای برخی اعضای این هیئت نماینده‌ای از کشورمان در قرعه‌کشی شرکت کند، گفت: شب گذشته فیفا برای ما بلیت صادر کرد و حتی ویژه برای من هتل در نظر گرفت اما سیاست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر این است که باید به همه نفرات ویزا داده شود تا اقتدار کشور خرج این بحث‌ها نشود.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: ارزیابی ما بر این است که مقداری ماجرا سیاسی تلقی می‌شود. از نوع رفتار افرادی که در امارات ویزا می‌دهند و سؤال‌هایشان مشخص است که مسئله سیاسی است. ارزیابی می‌کنیم فیفا باید جلوی این رفتار بایستد‌. 

تاج اضافه کرد: حتی اگر به همه ویزاها را بدهند شاید خود ما بیشتر از ۴_۳ نفر را اعزام نکنیم اما اینکه با کشور ما سبک برخورد کنند، پذیرفتنی نیست. فدراسیون فوتبال باید بر رویه شهدای اقتدار قدم بردارد.
 
او در پاسخ به این سؤال که با این شرایط چه تضمینی است که  این کار را برای بازیکنان تکرار نکنند، عنوان کرد: وزارت خارجه هم این را می‌گوید که ممکن است در آینده این بحث به بازیکنان سرایت کند. همان گونه که در کشتی و سایر رشته‌ها موضوع ویزا اتفاق افتاده است. به همین دلیل مسیر خود را می‌رویم و در هر لحظه تصمیم‌گیری خاصی داریم‌. با وزارت خارجه و مسئولان در تماس هستیم و متناسب با شرایط تصمیم مقتضی می‌گیریم. فعلاً نظر هیئت رئیسه فدراسیون این است که هیچ‌کس در قرعه‌کشی شرکت نکند تا همه ویزاها بیاید.
 
رئیس فدراسیون درمورد اینکه آیا داور شهرآورد قطعاً ایرانی است، گفت: داور که باید ایرانی باشد اما به هر جهت تصمیم‌های VAR قرار است به تماشاگران گزارش داده شود. شرایط برای برگزاری این بازی به‌خوبی پیش می‌رود و در شورای تأمین جلساتی گذاشته شده است. باتوجه‌ به  نظر نیروی انتظامی و یگان ویژه نمی‌توان گفت بازی قطعاً در اراک انجام می‌شود اما پیشنهاد پرسپولیس اراک است و نظر ما هم نظر میزبان است زیرا اختیاری نداریم که زمین بازی را عوض کنیم.
 
تاج تصریح کرد: با این‌حال نیروی انتظامی نامه زده و به من توصیه‌هایی کرده بود که به باشگاه ارجاع دادم‌ تا خودشان تصمیم بگیرند. بحث جایگزینی نیست بلکه این کار را انجام دادم تا موارد را به کمک هم حل کنیم.
 
او درباره حواشی مدیران برخی باشگاه‌ها در فضای مجازی، گفت: در گذشته مدیران باشگاه‌ها توسط سهام‌داران یا مدیران کارخانه‌های حمایت‌کننده انتخاب شده و شروع به کار می‌کردند‌. الان بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور و نامه‌ای که روز گذشته برای همه باشگاه‌ها ارسال کردیم، مدیران همه باشگاه‌ها باید قبل از انتخاب، به فدراسیون پیشنهاد شوند تا از کمیته‌های قضایی خودمان و ارکان ذی‌ربط صلاحیت آنها را اتخاذ کنیم. پس از آن می‌توانند مشغول به کار شوند. این موضوع درباره مدیران رسانه نیز صدق می‌کند زیرا جزو مشاغل حساس قرار گرفته‌اند و نیاز به مجوز ارکان چهارگانه دارند.

 

برچسب ها: رئیس فدراسیون فوتبال ، جام جهانی ۲۰۲۶
خبرهای مرتبط
مهدوی: نزول تیم ملی ما به علت ضعف در پایه‌ها است
قلعه‌نویی: در جام جهانی کاری می‌کنیم ایران یک هفته تعطیل شود/ دیگر دلالی در تیم ملی وجود ندارد
جام جهانی ۲۰۲۶؛
اعلام رسمی سیدبندی جام جهانی از سوی فیفا/ تیم‌ملی در سید دوم جای گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بی‌تجربگی عامل تساوی استقلال برابر الوصل بود/ تراکتور در آسیا آبروداری کرد
قدرت‌نمایی آرسنال با پیروزی مقابل بایرن مونیخ/ پیروزی سخت رئال در شب گلزنی طارمی و شکست اینتر
ساپینتو: هنوز شانس صعود داریم
وزنه‌برداری جام فجر؛ قشقایی در دسته ۶۵ کیلوگرم طلا گرفت
مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک؛ نقوی سرپرست شد
اسبقیان: مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک آزاد و شفاف برگزار شد
واگذاری ۲ هزار متر مربع زمین در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون جودو
سایپا به رده دوم صعود کرد/ پالایش نفت بندرعباس از پایین جدول جدا شد
می‌خواهیم با بردن شمس آذر به هواداران هدیه خوبی بدهیم
فعلا قصد شرکت در قرعه‌کشی جام جهانی را نداریم
آخرین اخبار
فدراسیون اسکی: ملی پوشان ایران در سلامت کامل هستند
باکیچ و بیفوما به بازی با شمس آذر نمی‌رسند
تیم ملی بسکتبال ایران گام نخست را محکم برداشت
فعلا قصد شرکت در قرعه‌کشی جام جهانی را نداریم
می‌خواهیم با بردن شمس آذر به هواداران هدیه خوبی بدهیم
سایپا به رده دوم صعود کرد/ پالایش نفت بندرعباس از پایین جدول جدا شد
وزنه‌برداری جام فجر؛ قشقایی در دسته ۶۵ کیلوگرم طلا گرفت
اسبقیان: مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک آزاد و شفاف برگزار شد
مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک؛ نقوی سرپرست شد
واگذاری ۲ هزار متر مربع زمین در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون جودو
ساپینتو: هنوز شانس صعود داریم
قدرت‌نمایی آرسنال با پیروزی مقابل بایرن مونیخ/ پیروزی سخت رئال در شب گلزنی طارمی و شکست اینتر
بی‌تجربگی عامل تساوی استقلال برابر الوصل بود/ تراکتور در آسیا آبروداری کرد
آغاز مسابقات جهانی کاراته از فردا؛ قرعه‌ نمایندگان ایران مشخص شد
استقلال ۱ - ۱ الوصل/ آبی‌ها دو امتیاز مهم را از دست دادند