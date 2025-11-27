باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه رقابت های فوتسال جام اقتدار با حضور پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس درباره توجه ویژه شهید سلامی به فوتبال، اظهار کرد: سردار سلامی به صورت کامل و خیلی گسترده در جریان مسائل مربوط به فوتبال مثل سربازی بازیکنان تیم ملی بود و برای برخی اعزام‌ها حتی هواپیما در اختیار ما می‌گذاشت. برگزاری تورنمنت کمترین کاری است که فدراسیون فوتبال می‌توانست انجام بدهد.

او درباره کارشکنی آمریکا برای صدور روادید اعضای هیئت ایرانی جهت حضور در قرعه‌کشی جام جهانی و اینکه ظاهراً فدراسیون علاقه‌ای ندارد باتوجه‌به صادرنشدن ویزا برای برخی اعضای این هیئت نماینده‌ای از کشورمان در قرعه‌کشی شرکت کند، گفت: شب گذشته فیفا برای ما بلیت صادر کرد و حتی ویژه برای من هتل در نظر گرفت اما سیاست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر این است که باید به همه نفرات ویزا داده شود تا اقتدار کشور خرج این بحث‌ها نشود.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: ارزیابی ما بر این است که مقداری ماجرا سیاسی تلقی می‌شود. از نوع رفتار افرادی که در امارات ویزا می‌دهند و سؤال‌هایشان مشخص است که مسئله سیاسی است. ارزیابی می‌کنیم فیفا باید جلوی این رفتار بایستد‌.

تاج اضافه کرد: حتی اگر به همه ویزاها را بدهند شاید خود ما بیشتر از ۴_۳ نفر را اعزام نکنیم اما اینکه با کشور ما سبک برخورد کنند، پذیرفتنی نیست. فدراسیون فوتبال باید بر رویه شهدای اقتدار قدم بردارد. او در پاسخ به این سؤال که با این شرایط چه تضمینی است که این کار را برای بازیکنان تکرار نکنند، عنوان کرد: وزارت خارجه هم این را می‌گوید که ممکن است در آینده این بحث به بازیکنان سرایت کند. همان گونه که در کشتی و سایر رشته‌ها موضوع ویزا اتفاق افتاده است. به همین دلیل مسیر خود را می‌رویم و در هر لحظه تصمیم‌گیری خاصی داریم‌. با وزارت خارجه و مسئولان در تماس هستیم و متناسب با شرایط تصمیم مقتضی می‌گیریم. فعلاً نظر هیئت رئیسه فدراسیون این است که هیچ‌کس در قرعه‌کشی شرکت نکند تا همه ویزاها بیاید. رئیس فدراسیون درمورد اینکه آیا داور شهرآورد قطعاً ایرانی است، گفت: داور که باید ایرانی باشد اما به هر جهت تصمیم‌های VAR قرار است به تماشاگران گزارش داده شود. شرایط برای برگزاری این بازی به‌خوبی پیش می‌رود و در شورای تأمین جلساتی گذاشته شده است. باتوجه‌ به نظر نیروی انتظامی و یگان ویژه نمی‌توان گفت بازی قطعاً در اراک انجام می‌شود اما پیشنهاد پرسپولیس اراک است و نظر ما هم نظر میزبان است زیرا اختیاری نداریم که زمین بازی را عوض کنیم.