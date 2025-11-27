باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - امروزه حوزه سلامت و دارو تحت تحریمهای ناجوانمردانه دشمنان و به خصوص آمریکا علی رغم وعدههای دروغین و کذب که سلامت تحریم نیست، در کشور این حوزه تحریم بوده و سبب در دسترس نبودن برخی اقلام دارویی و تجهیزات حیاتی شده است.
در حال حاضر، همراهان مریض و بیماران درد و رنج ناشی از نبود تجهیزات مهم برای پیوند مغز استخوان را می چشند.
گزارشهای میدانی نشان میدهد در برخی از بیمارستانهای تهران ست پیوند مغز استخوان مخصوص بیماران سرطان کمیاب شده است.
یک منبع آگاه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سلولهای مورد استفاده در پیوند مغز استخوان دارای فرآوریهای سلولی است که بخشی از این مواد داخلی و بخشی دیگر وارداتی است.
وی ادامه داد: به طور کلی داروهای پیوند مغز استخوان ایرانی و تولید داخل است اما لزوما فرآورده های مورد استفاده کاملا ایرانی نیست.
وی بیان کرد: متاسفانه به دلیل تحریمهای ناجوانمردانه پول ستها باواسطه و از طریق دیگری پرداخت میشود و همین موضوع سبب شده تا تجهیزات پزشکی مهم و مورد نیاز بیماران به موقع در دسترس آنها قرار نگیرد.
برررسیهای میدانی نشان میدهد که عدم توزیع مناسب میتواند سبب ایجاد صف طولانی برای پیوند مغز استخوان به دلیل نداشتن ست مد نظر در مراکز درمانی شود.
بررسیها نشان میدهد که ست پیوند مغز استخوان در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران مانند بیمارستان شریعتی موجود و خدمات به بیماران بدون هیچ مشکل احتمالی در حال انجام است.
یک منبع آگاه در سازمان غذا و دارو گفت : تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر کمبود ست پیوند مغز استخوان به ما ارائه نشده است.