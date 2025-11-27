سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که قصد داریم با نتیجه خوب برابر تیم شمس آذر به هواداران هدیه خوبی بدهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره بازی تیمش برابر تیم شمس آذر در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: اول از همه می‌خواهیم عذرخواهی کنم که به کنفرانس خبری قبل از بازی نرسیدم، چون دیر به هتل رسیدیم. هر بازی مهم است و می‌دانید که ما برای شمس آذر خیلی احترام قائل هستیم. هر هفته که بازی می‌کنیم دنبال هدف خودمان هستیم و امیدوارم بازی خوبی انجام بدهیم.  

او افزود: می‌خواهیم بازیکنان در شرایط بدنی خوبی باشند و بازی خوبی برای هواداران انجام بدهند.  

اوسمار درباره اظهارات سرمربی شمس آذر مبنی بر اینکه امیدوار است داور مسابقه قضاوت خوبی داشته باشد و از نام پرسپولیس نترسد، گفت: امیدوارم داوران کار خود را به نحو احسن انجام بدهند و بازی خوبی برای هر دو تیم باشد.  

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه در بازی فردا چه بازیکنانی را در اختیار ندارد، بیان کرد: مارکو باکیچ و بیفوما در بازی فردا حضور ندارند، اما بقیه بازیکنان به بازی فردا رسیدند و آمادگی لازم را دارند تا با تمام قدرت بازی کنند.  

او گفت: امیدوارم تماشاچی‌ها فردا به استادیوم بیایند و بازی خوبی ببینند و لذت ببرند و ما با یک نتیجه خوب بتوانیم به آنها  یک هدیه خوبی بدهیم. 

احمد محمدی داور شمس‌آذر و پرسپولیس شد؛ سوت استقلال و فولاد برای حیدری
بیفوما: من و اورونوف رویای مشترکی برای پرسپولیس داریم/ بازی دربی را برنده می شویم
زمان دیدار تیم های پرسپولیس و تراکتور
