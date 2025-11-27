باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آن‌که اوکراین از صندوق بین‌المللی پول برای دریافت چندین میلیارد دلار تأیید اولیه گرفت، مقامات اوکراینی اعلام کردند که این کشور همچنان نیاز مبرمی به تامین مالی خارجی دارد و درخواست جدیدی را مطرح کرده و از اتحادیه اروپا خواستند با پشتوانه وجوه مسدود شده روسیه به این کشور وام بدهد.

وزارت دارایی اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد: با وجود بودجه بالقوه صندوق بین‌المللی پول، نیاز به تأمین مالی خارجی که فوری و در مقیاس بزرگ باشد، با شرایط آسان و شبیه به کمک‌های بلاعوض همچنان حیاتی است.

در همین حال، آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین از شرکای کی‌یف در اتحادیه اروپا خواست تا تصمیمی را برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای اوکراین تصویب کنند. سیبی‌ها به خبرنگاران گفت: «برای ما مهم است که در مورد وام جبران خسارت نتیجه مثبتی بگیریم».

هزینه‌های جنگ برای کی‌یف روز به روز در حال افزایش است. مقامات اوکراینی می‌گویند که هزینه‌های جنگ فقط در یک روز حدود ۱۷۲ میلیون دلار است. سال گذشته، این رقم روزانه ۱۴۰ میلیون دلار بود.

صندوق بین‌المللی پول شکاف مالی اوکراین را برای چهار سال آینده حدود ۱۳۶.۶ میلیارد دلار تخمین زده است. این صندوق اعلام کرد که در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷، اوکراین با شکافی حدود ۶۳ میلیارد دلاری رو‌به‌رو خواهد بود.

اتحادیه اروپا در حال بررسی ارائه وام ۱۴۰ میلیارد یورویی برای اوکراین با پشتوانه دارایی‌های مسدود شده روسیه است، اما در اروپا برخی مقامات نسبت به عواقب احتمالی چنین اقداماتی هشدار می‌دهند. در واقع، آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تامین وام به اوکراین، پیچیدگی‌های حقوقی دارد و برخی کشور‌های اروپایی نگرانند که این اقدام ممکن است موجب شکایت یا تنش‌های بیشتر شود.

منبع: رویترز