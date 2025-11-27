جانشین پلیس راه استان قم از کاهش ۴۵ درصدی تخلفات رانندگی کامیون داران در استان با اجرای دوره‌های آموزشی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-سرهنگ سید صادق رسولی با اشاره به ضرورت آموزش‌های لازم به رانندگان بار و مسافر برای توانمند سازی آنان برای پیشگیری از تخلفات و حوادث رانندگی گفت: این آموزش‌ها برای رانندگان کامیون‌ها با هدف افزایش دانایی و توانمندی رانندگان است و محوریت این دوره‌ها آموزش رانندگی تدافعی است. 

وی افزود:با برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کامیون داران، تخلفات رانندگی در بین کامیون داران تا ۴۵ درصد کاهش یافته است.

جانشین پلیس راه استان قم با تاکید بر جایگزینی رانندگی کم خطر و تدافعی به جای رانندگی پر خطر و تهاجمی افزود: رانندگی تدافعی باعث کنترل و کاهش حوادث و تصادف می‌شود و شاهدیم اغلب افرادی که دچارحادثه می‌شوند به دلیل رانندگی تهاجمی با رانندگی پر خطر مانند سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، انحراف از مسیر، رانندگی نکردن بین خطوط و استفاده از تلفن همراه است که باعث تخلف‌های متعدد و حادثه می‌شود. 

وی رعایت نکردن تناژ بار میکسر‌ها را مهمترین تخلف این دسته از رانندگان عنوان کرد و گفت حداکثر تناژ کامیون‌های میکسر باید ۲۶ تن باشد و در زمان‌هایی که رانندگان این مقدار را رعایت نمی‌کنند با اعمال قانون مواجه می‌شوند.

برچسب ها: تخلفات رانندگی ، کامیونداران
